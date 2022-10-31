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Столкновение демонстрантов с полицией в Секкезе (иранская провинция Курдистан) - родном городе Махсы Амини
Столкновение демонстрантов с полицией в Секкезе (иранская провинция Курдистан) - родном городе Махсы АминиФото: UGC/AFP
ПолитикаИран

Массовые протесты в Иране

6 мин. назад

Акции протеста против консервативного курса властей Ирана начались в стране в сентябре 2022 года после смерти курдской девушки. Их хронология, лозунги демонстрантов, реакция властей и правозащитников - в досье DW.

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Протесты вспыхнули в Иране 16 сентября 2022 года во время церемонии похорон Махсы Амини в ее родном городе Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже. 22-летняя курдская девушка была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. Родственники утверждают, что причиной смерти стало избиение девушки полицейскими.  

Вскоре протесты распространились практически по всей стране. Их участники выступали против нарушения прав женщин, полицейского произвола, консервативного курса иранских властей и правления аятоллы Хаменеи. Власти пытаются подавить протесты всеми возможными способами, в том числе блокируя интернет и задерживая протестующих. В ряде городов Ирана прошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), в ходе протестов в различных городах Ирана уже погибли 240 человек.

Как долго продлятся протесты? Пойдут ли власти на уступки демонстрантам? Как должны реагировать на сложившуюся ситуацию власти ЕС и Германии? Ответы на эти и другие вопросы, касающиеся ситуации в Иране, - в досье DW.

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