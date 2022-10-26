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Правосудие и законИран

Сотням участников протестов в Иране предъявлены обвинения

Жан Рофе
23 мин. назад

В связи с антиправительственными демонстрациями в Иране только в столице страны обвинены более 300 человек. По данным судебных органов, некоторым из них грозит смертная казнь.

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Четыре человека, задержанных в ходе продолжающихся протестов в Иране, могут быть приговорены к высшей мере наказания. Им предъявлены обвинения в "мохаребе" - "войне против Бога", что квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и карается смертной казнью, сообщил во вторник, 25 октября, генеральный прокурор Тегерана Али Салехи.

По словам Салехи, которого цитирует судебный портал Misan Online, четверо "мятежников" обвиняются, кроме того, в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.

В общей сложности 315 человек в иранской столице были обвинены в "сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистской деятельности против правительства" и "нарушении общественного порядка и спокойствия", сказал Салехи. Глава генеральной прокуратуры иранской провинции Альборз Хосейн Фазели-Хариканди сообщил о предъявлении обвинений еще примерно 200 участникам демонстраций.

Протесты после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране не утихают с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты продолжаются примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические, в том числе призывы к смене режима. В середине октября к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли.

Власти жестоко подавляют протесты

Власти страны продолжают жестоко подавлять протесты, называя их организованными из-за рубежа. По данным СМИ, на середину октября были арестованы около 1,5 тысячи демонстрантов: активисты женского движения, деятели искусств, оппозиционные политики, спортсмены, студенты.

В ходе протестов по данным Организации по правам человека в Иране, а также по данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибли более 200 человек, в том числе 23 ребенка.

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