В Берлине прошла акция солидарности с протестующими в Иране

Десятки тысяч человек прошли по центру Берлина, выступая в поддержку протестующих в Иране, где второй месяц идут массовые акции против режима.

В Берлине около 80 000 человек приняли участие в митинге в поддержку протестующих в Иране. Такие данные представитель полиции привел в субботу, 22 октября.

На демонстрацию вышло значительно больше людей, чем предполагалось изначально. Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие до 50 000 человек, отмечает агентство Reuters. Люди собрались в центре Берлина у Колонны Победы, и прошли демонстрацией вдоль правительственного района.

Участники шествия несли флаги Курдского автономного района Ирака и плакаты с лозунгами "Women Life Freedom" (Женщины, жизнь, свобода. - Ред.). Организатором акции выступило одноименное движение. "Сегодня тысячи людей в Берлине демонстрируют свою солидарность с отважными женщинами и протестующими в Иране", - написала в Twitter министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus).

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране не утихают с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты продолжаются примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические, в том числе призывы к смене режима. В середине октября к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли.

Власти Ирана жестоко подавляют протесты

Власти страны продолжают жестоко подавлять протесты, называя их организованными из-за рубежа. По данным СМИ, на середину октября были арестованы около 1,5 тысячи демонстрантов: активисты женского движения, деятели искусств, оппозиционные политики, спортсмены, студенты.

В ходе протестов по данным Организации по правам человека в Иране, а также по данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибли более 200 человек, в том числе 23 ребенка.

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