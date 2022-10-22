  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Шествие в Берлине в поддержку протестующих в Иране
Шествие в Берлине в поддержку протестующих в ИранеФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
Права человекаГермания

В Берлине прошла акция солидарности с протестующими в Иране

Даниил Сотников
1 ч. назад

Десятки тысяч человек прошли по центру Берлина, выступая в поддержку протестующих в Иране, где второй месяц идут массовые акции против режима.

https://p.dw.com/p/4IYhg

В Берлине около 80 000 человек приняли участие в митинге в поддержку протестующих в Иране. Такие данные представитель полиции привел в субботу, 22 октября.

На демонстрацию вышло значительно больше людей, чем предполагалось изначально. Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие до 50 000 человек, отмечает агентство Reuters. Люди собрались в центре Берлина у Колонны Победы, и прошли демонстрацией вдоль правительственного района.

Участники шествия несли флаги Курдского автономного района Ирака и плакаты с лозунгами "Women Life Freedom" (Женщины, жизнь, свобода. - Ред.). Организатором акции выступило одноименное движение. "Сегодня тысячи людей в Берлине демонстрируют свою солидарность с отважными женщинами и протестующими в Иране", - написала в Twitter министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус (Lisa Paus).

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране не утихают с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. 

Протесты продолжаются примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические, в том числе призывы к смене режима. В середине октября к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли.

Власти Ирана жестоко подавляют протесты

Власти страны продолжают жестоко подавлять протесты, называя их организованными из-за рубежа. По данным СМИ, на середину октября были арестованы около 1,5 тысячи демонстрантов: активисты женского движения, деятели искусств, оппозиционные политики, спортсмены, студенты.

В ходе протестов по данным Организации по правам человека в Иране, а также по данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибли более 200 человек, в том числе 23 ребенка. 

Смотрите также:

Конфликт США и Ирана: что дальше?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пожар в тюрьме Эвин в Тегеране

Минимум 4 человека погибли при пожаре в тюрьме для политзаключенных в Иране

Минимум 4 человека погибли при пожаре в тюрьме для политзаключенных в Иране

Пожар произошел в результате бунта заключенных, которые и подожгли тюрьму. По предварительным данным, погибли четыре человека, свыше 60 пострадали.
Общество16 октября 2022 г.
external

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу (05.11.2018)

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу (05.11.2018)

Новые санкции США против Ирана затрагивают ключевые отрасли иранской экономики - нефтедобывающую и банковскую. О последствиях штрафных мер для иранцев - в материале DW.
Политика5 ноября 2018 г.01:35 мин.
external

В чем разница между хиджабом и паранджой? (02.09.2016)

В чем разница между хиджабом и паранджой? (02.09.2016)

Путаете никаб, хиджаб и паранджу? DW расскажет, чем различаются разные виды традиционной женской одежды мусульманок.
Общество2 октября 2016 г.01:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пожар после обстрела украинского объекта энергоинфрастуктуры

241-й день войны в Украине: 1,45 млн украинцев без света

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 20-21 октября 2022 года

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Что говорили об Украине на саммите Евросоюза

Конфликты21 октября 2022 г.
Участники Рижской конференции обсуждали вопросы безопасности

Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

Лучшая инвестиция в Украину - оружие: конференция в Риге

Конфликты21 октября 2022 г.
Teaser Resp Nowosti Show

Обстрел Антоновского моста. Военная техника в Беларуси.

Обстрел Антоновского моста. Военная техника в Беларуси.

Политика21 октября 2022 г.60:05 мин.
Контейнеровоз китайской госкомпании COSCO в порту Гамбурга

Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Китай и порт Гамбурга: Шольц повторит ошибки с Россией?

Экономика и бизнес21 октября 2022 г.
Карикатура DW: "Президент РФ Владимир Путин" замахивается кулаком над столом, на котором нарисована мишень.

Путин на полигоне: в кого целился президент России?

Путин на полигоне: в кого целился президент России?

Конфликты21 октября 2022 г.
Лиз Трасс заходит в резиденцию премьера Великобритании на Даунинг-стрит после объявления об уходе в отставку, 20 октября 2022 года

В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

Политика21 октября 2022 г.
На главную страницу