Минимум 4 человека погибли при пожаре в тюрьме в Иране

Пожар произошел в результате бунта заключенных, которые и подожгли тюрьму. По предварительным данным, погибли четыре человека, свыше 60 пострадали.

Минимум четыре человека погибли и еще 61 получили ранения в результате мощного пожара, вспыхнувшего в тюрьме Эвин в Тегеране, сообщает агентство AFP в воскресенье, 16 октября. Огонь в тюрьме, где содержатся политические заключенные и лица с двойным гражданством, вспыхнул вечером 15 октября. На видео, размещенных в соцсетях, видно, как над зданиями поднимаются клубы дыма, слышно стрельбу и сигнал тревоги.

Иранское государственное информагентство IRNA сообщило, что пожар произошел в результате бунта заключенных, которые подожгли тюрьму. При этом отмечается, что бунтовщиками были не политические заключенные, а осужденные за мелкие преступления. Другое государственное агентство Tasnim со ссылкой на анонимного иранского чиновника также пишет, что в беспорядках политзаключенные не участвовали.

Подожгли тюремный магазин.

Согласно информации IRNA, бунтовщики вступили в столкновения с персоналом тюрьмы и подожгли тюремный магазин одежды. К позднему вечеру судебные органы сообщили, что пожар был потушен. Очевидцы рассказали информагентству Reuters, что дороги, ведущие к тюрьме, были перекрыты, а на место происшествия прибыли машины скорой помощи. У входа в тюрьму, по их словам, собрались родственники заключенных.

В сообщении IRNA особо отмечается, что столкновения "не имеют ничего общего" с массовыми протестами в Иране.

Месяц протестов в Иране

В Иране уже около месяца продолжаются протесты из-за гибели 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 октября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась.

По версии полиции, девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании. Смерть Махсы Амини послужила поводом для начала массовых акций в Иране, выведших на улицы сотни тысяч человек.

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