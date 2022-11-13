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Демонстрантка на похоронах Махсы АминиФото: UGC/AFP
КонфликтыИран

В Иране вынесли смертный приговор в связи с протестами

Анатолий Арни
24 мин. назад

Суд Ирана вынес первый смертный приговор участнику протестов, которые продолжаются в стране более месяца. Еще пятеро протестующих были приговорены к тюремным срокам.

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Суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам продолжающихся с середины сентября демонстраций, пишет в воскресенье, 13 ноября, агентство AFP со ссылкой на иранский судебный портал Misan Online.

Детали, позволяющие определить личность или пол осужденного, на портале не приводятся, но указывается, что он был признан виновным в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, а также "создании угрозы национальной безопасности". Кроме того, его обвинили в "коррупции" и "мохаребе" - "войне против Бога". Последнее квалифицируется иранским законодательством как особо тяжкое преступление и может караться смертной казнью даже без сопутствующих обвинений.

Одновременно с этим на другом заседании суда в Тегеране к различным срокам лишения свободы были приговорены еще пять протестующих - их обвиняли в "сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности" и "нарушении общественного порядка". Подсудимых приговорили к срокам от пяти до десяти лет тюрьмы, у них есть право подать апелляцию.

Германия раскритиковала иранский режим

Тегеран и Берлин ранее обменялись нелестными комментариями из-за высказываний канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по поводу отношения иранских властей к протестующим. "Что это за правительство, если оно стреляет в своих граждан? Любой, кто действует подобным образом, должен считаться с нашим сопротивлением", - заявил немецкий лидер в своем видеоподкасте 13 ноября.

Одновременно с этим Шольц призвал страны ЕС ввести санкции против иранского режима за поставки России вооружения, которое используется в войне, развязанной РФ против Украины.

Представитель МИД Ирана в Берлине оценил эти заявления как "интервенционистские, провокационные и не очень дипломатичные", а также предупредил в связи с этим о "долгосрочных последствиях" из-за "разрушения исторических связей".

Сотни протестующих в Иране ждут суда

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней курдской девушки, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

В связи с неутихающими митингами, которые проходят примерно в ста городах страны, только в Тегеране по состоянию на конец октября были обвинены 315 человек - им вменяют "сбор и сговор с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистскую деятельность против правительства" и "нарушение общественного порядка". Кроме того, правозащитники сообщали о похищениях демонстрантов в Иране, а также о давлении на их родственников.

Некоторые "мятежники", среди прочего, обвиняются в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.

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