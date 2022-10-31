Берлин допускает признание КСИР террористической группой

На фоне жестокого подавления протестов в Иране глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) допустила внесение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. В отношении Ирана будет введен еще один пакет санкций и будет изучена возможность классификации КСИР в качестве террористического объединения, заявила она в интервью немецкому телеканалу ARD, вышедшему в эфир в воскресенье, 30 октября.

США признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией в 2019 году на фоне эскалации конфликта с Тегераном во времена президентства Дональда Трампа. В аналогичном списке ЕС это элитное подразделение Ирана пока не числится. Внесение в этот список позволило бы Брюсселю заморозить активы КСИР.

Корпус стражей исламской революции подчиняется непосредственно духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и имеет большое политическое и экономическое влияние в стране. 29 октября командующий КСИР Хусейн Салами потребовал прекращения массовых демонстраций, продолжающихся с середины сентября. Несмотря на его угрозы, тысячи иранцев вновь вышли на демонстрации в минувшие выходные.

Массовые протесты в Иране

Протесты в Иране вспыхнули после смерти 22-летней иранской курдки Махсы Амини 16 сентября. Девушка была задержана полицией нравов по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба и скончалась через несколько дней в больнице.

Смерть Амини вызвали в Иране многотысячные демонстрации протеста против репрессивного курса правительства и исламского правления. По данным правозащитных организаций, в ходе протесты были убиты не менее 250 человек, более 10 тысяч были арестованы. Евросоюз ввел санкции против иранских силовых структур, отреагировав таким образом на жестокое подавление массовых протестов в Иране, а также поддержку Ираном войны России против Украины.

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