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Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance
ПолитикаИран

Иран ввел санкции против редакции DW на фарси

Сергей Ромашенко | Ольга Лебедева
1 ч. назад

В санкционные списки Ирана включены целый ряд европейских политиков и две немецкие компании. Под штрафные меры, в числе прочих, попала редакция DW на фарси.

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Иран в ответ на санкции со стороны Запада ввел штрафные меры против целого ряда европейских политиков и организаций. В списке, обнародованном МИД Ирана в среду, 26 октября, значатся также депутаты Европарламента и две немецкие компании, в том числе медиакомпания DW, где под штрафные меры попала редакция вещания на фарси.

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) обвинил власти в Тегеране в попытках запугивания журналистов. "Режим в Иране уже долгое время угрожает нашим коллегам и их семьям. Это неприемлемо", - заявил он. По словам Лимбурга, иранские власти "поощряют терроризм как внутри страны, так и за ее пределами". Он выразил уверенность, что Германия и Европа усилят давление на Тегеран, а также пообещал, что включение в санкционный список не помешает Deutsche Welle предоставлять иранцам достоверную информацию.

Союз журналистов Германии заявил об абсурдности обвинений Ирана

Между тем Союз журналистов Германии (DJV) призвал правительство ФРГ приложить активные усилия для отмены иранских санкций в отношении Deutsche Welle. "Абсолютно абсурдно объявлять терроризмом критическую и независимую журналистику, подобную той, которой занимаются журналисты немецкой иновещательной телерадиокомпании", - заявил глава DJV Франк Ибераль (Frank Überall). Он подчеркнул, что в задачи Deutsche Welle входит освещение антиправительственных демонстраций и протестов в Иране, и это должно оставаться возможным.

Еще около недели тому назад Иран ввел санкции против более чем десяти британских физических и юридических лиц, обвинив их в "поддержке терроризма". Введенные Ираном меры предусматривают визовые запреты и замораживание имущества, находящегося в пределах иранской юрисдикции.

Массовые протесты в Иране

Ранее Евросоюз ввел санкции против иранских силовых структур, отреагировав таким образом на жестокое подавление массовых протестов в Иране и поддержку Ираном войны России против Украины. Протесты в Иране вспыхнули после смерти 22-летней иранской курдки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба. Она скончалась, находясь под стражей.

Смерть Амини вызвали в Иране многотысячные демонстрации протеста против репрессивного курса правительства и исламского правления.

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