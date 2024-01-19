Генсек ООН Гутерриш призвал Пакистан и Иран к сдержанности

Иран и Пакистан нанесли удары по базам экстремистов на территории друг друга. Антониу Гутерриш призвал две страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

После ударов Ирана и Пакистана по базам экстремистов на территории друг друга, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны к сдержанности. "Генеральный секретарь подчеркивает, что все проблемы между двумя государствами в сфере безопасности должны быть урегулированы мирными средствами, путем диалога и сотрудничества на основе уважения базовых принципов суверенитета, территориальной целостности и добрососедства", - заявил пресс-секретарь главы всемирной организации Стефан Дюжаррик вечером в четверг, 18 января.

В пограничных регионах Ирана и Пакистана активно действуют сепаратистские группировки, добивающиеся создания независимого государства на территории восточных иранских провинций Систан и Белуджистан и западной пакистанской провинции Белуджистан.

Ракетные удары Ирана и Пакистана по территории друг друга

Пакистан 18 января нанес удары ракетами и дронами по целям в Иране - по всей видимости, в ответ на иранский ракетный удар, который, по заявлению правительства в Тегеране, предназначался экстремистам из суннитской группировки "Джайш аль-Адл". Пакистан тоже заявил, что целью его прицельного удара по иранской территории были экстремисты из этой группировки.

Случившееся вызвало дипломатический кризис в отношениях между двумя государствам, которые как раз налаживались.

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