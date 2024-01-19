  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИран

Генсек ООН Гутерриш призвал Пакистан и Иран к сдержанности

Сергей Ромашенко
19 января 2024 г.

Иран и Пакистан нанесли удары по базам экстремистов на территории друг друга. Антониу Гутерриш призвал две страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

https://p.dw.com/p/4bRpj
Мальчик стоит в разрушенном ракетным ударом Пакистана доме в иранском городе Сераван
После пакистанского удара по ИрануФото: Ghani Kakar/DW

После ударов Ирана и Пакистана по базам экстремистов на территории друг друга, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обе стороны к сдержанности. "Генеральный секретарь подчеркивает, что все проблемы между двумя государствами в сфере безопасности должны быть урегулированы мирными средствами, путем диалога и сотрудничества на основе уважения базовых принципов суверенитета, территориальной целостности и добрососедства", - заявил пресс-секретарь главы всемирной организации Стефан Дюжаррик вечером в четверг, 18 января.

В пограничных регионах Ирана и Пакистана активно действуют сепаратистские группировки, добивающиеся создания независимого государства на территории восточных иранских провинций Систан и Белуджистан и западной пакистанской провинции Белуджистан.

Ракетные удары Ирана и Пакистана по территории друг друга

Пакистан 18 января нанес удары ракетами и дронами по целям в Иране - по всей видимости, в ответ на иранский ракетный удар, который, по заявлению правительства в Тегеране, предназначался экстремистам из суннитской группировки "Джайш аль-Адл". Пакистан тоже заявил, что целью его прицельного удара по иранской территории были экстремисты из этой группировки.

Случившееся вызвало дипломатический кризис в отношениях между двумя государствам, которые как раз налаживались.

Смотрите также:

Что нужно Москве от Ирана?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Иранские провинции Систан и Белуджистан - на карте Google

maps.app.goo.gl