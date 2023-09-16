Из Ирана сообщают о репрессиях в годовщину смерти Амини

Молодая курдка Масха Амини умерла после задержания полицией нравов за неправильное ношение головного платка. В попытке предотвратить новую вспышку протестов в годовщину ее смерти власти Ирана применяют репрессии.

Власти Ирана через год после смерти курдки Махсы Амини, задержанной по обвинению в неправильном ношении головного платка, пытаются предотвратить новые акции протеста и траурные мероприятия в ее память, сообщила правозащитная организация Hengaw в субботу, 16 сентября. По словам активистов, возле дома семьи Амини в городе Сакес в западной части Ирана былоразмещено большое число полицейских.

Hengaw выложила на платформе X (бывший Twitter) фотографии вооруженных мужчин в униформе силовых структур на улицах города и магазинов, закрытых в знак солидарности с протестующими в Сакесе, Санададже и других городах иранского Курдистана.

Акции в память о Махсе Амини

Отец Махсы Амини Амджад объявил о проведении траурного мероприятия в память о своей дочери вечером 16 сентября. По сообщению иранских СМИ в изгнании, после этого Амджада Амини вызвали в полицию и сделали ему предупреждение, но затем отпустили.

Иранские эмигранты планируют 16 сентября провести марши протеста в целом ряде городов, в том числе в Париже и Торонто. Накануне Евросоюз, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана за подавление протестных акций. МИД Ирана назвал эти действия "незаконными и недипломатичными".

Задержание и смерть Амини

Махса Амини умерла 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти Ирана отрицают это.

Смерть Амини вызвала массовые акции протеста по всему Ирану под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" Беспорядки продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семеро мужчин были казнены.

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