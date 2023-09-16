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"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

Юханна Найди
16 сентября 2023 г.

В Иране спустя год с начала протестов силовики продолжают преследовать любого, кого подозревают в недовольстве режимом. Арестам подвергли даже родственников погибших активистов.

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Мемориал памяти погибшим в Иране
Семьи погибших участников протестов в Иране оказались под давлением иранских спецслужбФото: Allison Bailey/NurPhoto/picture alliance

Машаллах Карами был арестован за несколько недель до годовщины начала самых массовых протестов в истории Ирана. Начались они 16 сентября 2022 года после гибели 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Девушка была задержана полицией нравов в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты и акции гражданского неповиновения охватили тогда всю страну, в них участвовали сотни тысяч человек - прежде всего, женщины и молодежь. Среди протестующих был и сын Машаллаха - Мохаммед Мехди Карами. Юноша стал одним из тех иранцев, которые почувствовали на себе всю жесткость репрессивной машины - за участие в протестах он был арестован и позже казнен.

Аресты в Иране спустя год с начала протестов

Точное число жертв массовых протестов в Иране до сих пор неизвестно. Говорят о нескольких сотнях погибших - убитых во время силового разгона демонстраций и казненных по приговорам иранских судов, приравнивавших участие в протестах с "враждебностью к богу". Число арестованных, подвергшихся различного рода репрессиям, выгнанных с работы, получивших запрет на профессию, не поддается оценке. Прошел год, но иранские власти максимально пристально следят за тем, чтобы в стране не возникло даже намека на новое протестное движение - и даже продолжают усиливать давление на тех, кто как либо связан с уже завершившимся протестами.

Так, с лета из Ирана поступают сообщения о том, что власти арестовали около 70 человек, являющихся родственниками и членами семей погибших участников протестов. Задержан и родной дядя Махсы Амини. Источник DW в Иране сообщает, что силовые структуры относят членов семей погибших к потенциальным катализаторам новых протестных настроений и что особенное внимание уделяется любым собраниям на могилах погибших. Так, в июле 8 человек были арестованы у могилы студента Мершада Шахидинеджада, убитого в минувшем октябре во время демонстраций в городе Арак. Арестованные были приговорены к 6 годам заключения и 74 ударам плетью.

На могиле иранского студента Мершада Шахидинеджада
На могиле иранского студента Мершада ШахидинеджадаФото: UGC

Источники в городе Секкез - родине погибшей Махсы Амини - также сообщают, что власти установили у могилы девушки новые камеры наблюдения. Согласно официальной версии, они нужны для контроля за уличным движением.

Репрессии против журналистов в Иране

Одновременно иранские силовики усиливают давление на журналистов и оппозиционных активистов. Например, к 6 годам тюрьмы в августе был приговорен 75-летний журналист Кейван Самими. А многие политические активисты получили от силовиков "совет" не высовываться из дома в случае начала в стране новых протестных выступлений, так как они будут "задержаны сразу же, как только появятся на улице".

Подвергаются репрессиям и ведущие высшие учебные заведения Ирана, которые весь последний год были одним из центров протестного движения. К годовщине протестов несколько десятков университетских преподавателей, известных своей критической позицией к иранскому режиму, были уволены или отправлены на досрочную пенсию.

Протестное движение в Иране уничтожено?

Иранская правозащитница Эльхам Модареси
Эльхам МодаресиФото: Privat

Но значит ли все это, что протестное движение в Иране полностью уничтожено? Мониторинг социальных сетей позволяет предположить, что недовольство иранским режимом не уменьшается и что активисты по всей стране готовят ряд мероприятий к годовщине начала протестов. Как заявила в интервью DW иранская правозащитница Эльхам Модареси, проведшая в прошлом году 3 месяца в иранской тюрьме и находящаяся сейчас в Турции, тюремное заключение лишь сделало ее "сильнее". По словам Модареси, иранский народ не испугается той демонстрации силы, которую осуществляют в последнее время полиция и спецслужбы исламской республики.

Наоборот, уверена правозащитница, политические заключенные представляют настоящую опасность для иранского режима. Она вспоминает, как ее впервые задержали в Иране - ей тогда было 12 лет и ее провинность состояла в том, что она отказалась носить хиджаб и ходила в красных ботинках. "В 12 лет я оказалась в тюрьме вместе с убийцами. Меня заставляли чистись все туалеты во всей тюрьме. Первая пытка была ко мне применена тоже в этом возрасте, - вспоминает Модареси. - И мне теперь еще нужно чего-то бояться?"

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