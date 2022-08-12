Сандра Петерсман

12.08.2022 12 августа 2022 г.

Талибы заставили большинство женщин покинуть работу, однако героиня нашего репортажа, наоборот, получила повышение. Теперь она директор крупнейшего в стране родильного дома в Кабуле. Каково быть женщиной-врачом в Афганистане?