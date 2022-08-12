ЗдоровьеАфганистанКаково быть женщиной-врачом в Афганистане?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЗдоровьеАфганистанСандра Петерсман12.08.202212 августа 2022 г.Талибы заставили большинство женщин покинуть работу, однако героиня нашего репортажа, наоборот, получила повышение. Теперь она директор крупнейшего в стране родильного дома в Кабуле. Каково быть женщиной-врачом в Афганистане?https://www.dw.com/ru/kakovo-byt-zhenshhinoj-vrachom-v-afganistane/video-62794907Реклама