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Иранские силовики патрулируют улицы (фото из архива)Фото: fars
ПолитикаИран

В Иране сочувствовать задержанным протестующим тоже опасно

Шабнам фон Хайн
15 мин. назад

Арест и запрет на профессию - такие меры применяет режим в Иране против журналистов, ученых и писателей, которые поддерживают продолжающиеся в стране протесты и солидарны с протестующими.

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"Мы не знаем, кого из нас арестуют следующим. Настроение ужасное", - признаются в эти дни журналисты из Ирана в частных разговорах с иностранными коллегами. Перед камерой или микрофоном никто повторить это не готов. Максимум на что иранцы готовы сегодня - это посты в социальных сетях.

За пост в соцсетях в Иране можно оказаться в тюрьме

Но и посты это опасно - что в очередной раз доказывает история иранского журналиста Милада Алави. 1 января его арестовали. Причина до сих пор неизвестна, сообщает его брат в Twitter. Несколькими неделями ранее полиция провела обыск в квартире журналиста и изъяла его смартфон и компьютер.

Алави сообщал о протестах в Иране и жертвах их беспощадного подавления силовыми ведомствами. Массовые выступления начались в сентябре после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. По оценкам правозащитников, как минимум 470 протестующих уже были убиты, около 18 тысяч арестованы. А теперь репрессивный аппарат мстит тем, кто рассказывал о протестах или сочувствовал жертвам. Как сообщают наблюдатели организации "Права человека в Иране" (Iran Human Rights), 62 журналиста находятся сейчас в Иране за решеткой.

Милад Алави, работавший на хорошо известную в Иране ежедневную газету Shargh, находится сейчас в камере в той же тюрьме, что и иранский социолог Саид Мадани. Как сообщала в конце декабря все та же Shargh, ученого неоднократно посещали в заключении высокопоставленные чиновники одного из иранских министерств. "Они хотели получить от него рекомендации, каким образом погасить волну недовольства в стране", - рассказал в интервью изданию адвокат Мадани. Остановить насилие и подумать о соблюдении прав демонстрантов, цитирует газета ответ социолога.

В итоге 61-летнему ученому дали 9 лет заключения - за "пропаганду против Исламской Республики Иран", как написано в приговоре. Распространение его книг было запрещено еще ранее. В своих книгах Мадани призывал иранское общество к солидарности и готовности отстаивать свои убеждения. Теперь именно за это преследуют его и ряд его коллег. Например, университетского профессора и специалиста по английской литературе Фаршида Норузи. 2 января он сообщил в Инстаграме, что из университета его уволили. Причина: он отказался передавать полиции имена студентов, которые из солидарности с протестующими бойкотировали занятия.

Иранские адвокаты за решеткой

В тюрьме оказались и несколько адвокатов, пытавшихся защищать права участников протестов, рассказал DW Саид Дегхан. Правозащитник и юрист уже несколько месяцев находится в Канаде и пытается создать правозащитную сеть, которая бы из-за границы помогала пострадавшим иранцам. "Мы документируем систематические нарушения прав человека в Иране, фиксируем имена судей, выносящих несправедливые приговоры, - говорит Дегхан. - Мы также поддерживаем контакт с независимой комиссией, созданной Советом по правам человека ООН с целью противодействия безнаказанности при подавлении протестов в Иране".

Протесты в Иране осенью 2022 года
Протесты в Иране осенью 2022 годаФото: UGC

Главная цель этой комиссии - остановить исполнение в стране смертных приговоров. Ведь как сообщила 3 января НКО Iran Human Rights Activists News Agency" (HRANA), более половины казней проходят в Иране тайно. По данным HRANA, в прошлом году в стране были казнены 565 человек, из них двое - из-за участия в нынешних массовых протестах. Еще двоих казнили в начале января. Сейчас еще 26 демонстрантам грозит смертная казнь: в ходе показательных процессов 14 из них уже приговорили к высшей мере наказания, а обвинение остальным 15 - например, "война против Бога" - тоже вероятно будет классифицировано судьями по этой же статье.

"Война против Бога"

А вот пример писателя и художника Мехди Бахмана. После интервью израильскому телевидению он был приговорен судом в Тегеране к смертной казни. Бахман, который уже много лет призывает к диалогу религий на планете, в интервью высказался за налаживание отношений между Ираном и Израилем - при том, что власти в Тегеране считают израильтян своими заклятыми врагами и уже грозились вообще уничтожить государство Израиль.

В подобных случаях иранское правосудие выносит приговоры на основании обвинений в шпионаже. Так было и с Бахманом. В октябре 2022 года Бахман был арестован и даже без предоставления ему адвоката приговорен к смертной казни. Кстати, в нынешних протестах в стране официальные иранские СМИ тоже обвиняют "иностранные силы".

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