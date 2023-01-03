В Иране двум французам предъявлено обвинение в шпионаже
Сергей Ромашенко
9 мин. назад
Французов будет судить в Иране революционный суд. Помимо шпионажа, они обвиняются в заговоре против национальной безопасности.
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В Иране двум гражданам Франции предъявлены обвинения в шпионаже и заговоре против национальной безопасности страны, сообщил представитель министерства юстиции в Тегеране во вторник, 3 января. Дело будет слушать революционный суд. О личностях обвиняемых не сообщается.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ноябре на фоне масштабных протестов в Иране подтвердила факт задержания в этой стране двух французских граждан. В Иране и прежде задерживались граждане европейских государств, в том числе туристы. По данным иранского Минюста, с начала массовых протестов в середине сентября в Иране задержано уже не менее 40 иностранцев.
Массовые беспорядки в Иране
Против задержанных в Иране иностранных граждан стандартно выдвигаются обвинения в шпионаже. В то же время критики обвиняют власти Ирана в использовании иностранных граждан в качестве политических заложников.