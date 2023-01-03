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Иранские полицейскиеФото: Imago/ZUMA Press/Tasnim/E. Kouchari
ПолитикаИран

В Иране двум французам предъявлено обвинение в шпионаже

Сергей Ромашенко
9 мин. назад

Французов будет судить в Иране революционный суд. Помимо шпионажа, они обвиняются в заговоре против национальной безопасности.

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В Иране двум гражданам Франции предъявлены обвинения в шпионаже и заговоре против национальной безопасности страны, сообщил представитель министерства юстиции в Тегеране во вторник, 3 января. Дело будет слушать революционный суд. О личностях обвиняемых не сообщается.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ноябре на фоне масштабных протестов в Иране подтвердила факт задержания в этой стране двух французских граждан. В Иране и прежде задерживались граждане европейских государств, в том числе туристы. По данным иранского Минюста, с начала массовых протестов в середине сентября в Иране задержано уже не менее 40 иностранцев.

Массовые беспорядки в Иране

Против задержанных в Иране иностранных граждан стандартно выдвигаются обвинения в шпионаже. В то же время критики обвиняют власти Ирана в использовании иностранных граждан в качестве политических заложников.

Массовые волнения в Иране вспыхнули после смерти молодой курдки Махсы Амини, которая в сентябре была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. С тех пор в Иране не утихают масштабные протесты против репрессивного курса правительства и исламского руководства.

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