ЕС резко осудил новые казни участников протестов в Иране

Евросоюз потрясен казнями еще двух человек, которые были арестованы и приговорены к смерти в связи с продолжающимися в Иране протестами. Такое заявление обнародовали во внешнеполитической службе ЕС в субботу, 7 января.

"Это еще один признак жестокого подавления гражданских демонстраций иранскими властями. Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить достойную жесткого осуждения практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении протестующих", - говорится в этом документе.

Кроме прочего, Брюссель призывает Тегеран "незамедлительно отменить последние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить всем задержанным надлежащий судебный процесс". "Необходимо исключить ситуации, при которых находящиеся под арестом или в тюрьме лица подвергаются жестокому обращению в какой бы то ни было форме", - подчеркивается в заявлении ЕС.

Осуждение ЕС смертной казни как меры наказания

В то же время власти ЕС призвали Тегеран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах. "Основные права, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны соблюдаться при любых обстоятельствах", - указывается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Евросоюза.

"ЕС вновь заявляет о своем твердом и принципиальном неприятии применения смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким и бесчеловечным наказанием, которое не действует как сдерживающий фактор для преступлений и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и целостности. Более того, это наказание, которое делает возможные судебные ошибки необратимыми", - говорится далее в документе.

Смертные приговоры в отношении демонстрантов в Иране

Ранее Минюст Ирана уведомил о казни еще двух человек через повешение. В декабре 2022 года иранский суд признал их главными виновными в смерти представителя военизированного формирования "Басидж", подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции. Теперь общее число приведенных в исполнение смертных приговоров в отношении участников протестов в Иране, по официальным данным, достигло четырех случаев. Общее число смертных приговоров, вынесенных в связи с протестами, по подсчетам агентства AFP, составляет 14.

В середине декабря ЕС ввел новые санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека. По сведениям правозащитников, за время протестов с середины сентября в Иране были убиты минимум 470 демонстрантов, свыше 18 000 задержаны.

Казнь молодого рэпера в Иране

О казни первого участника массовых акций в Иране стало известно 8 декабря. Речь шла о 23-летнем рэпере Мохсене Шекари. Исламский революционный суд признал молодого человека виновным во "вражде против Бога". По версии следствия, 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара в районе Саттар-Хан в Тегеране и ранил ножом члена "Басиджа". Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы "неправильно" носила хиджаб. Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности. В общей сложности судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами не менее 25 человек.

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