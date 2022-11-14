ЕС вводит новые санкции против Ирана

Страны ЕС договорились ввести новые санкции против Ирана из-за нарушений прав человека. По данным агентства dpa, в санкционный список внесены более 30 лиц и организаций.

В связи серьезными нарушениями прав человека в Иране Европейский Союз решил ввести новые санкции против Тегерана. На встрече в Брюсселе в понедельник, 14 ноября, министры иностранных дел 27 государств ЕС единогласно постановили принять штрафные меры против физических лиц и организаций в Иране, несущих ответственность за нарушения, это подтвердили агентству dpa несколько дипломатов.

Санкции, предусматривающие запрет на въезд и замораживание активов в ЕС, затронут 31 человека и организацию, включая руководство Корпуса Стражей Исламской революции.

Брюссель вводит новые санкции на фоне жесткого подавления протестов, вспыхнувших в Иране после смерти 22-летней курдянки Махсы Амини. Она была арестована полицией нравов 13 сентября по обвинению в нарушении исламских правил ношения одежды, а через три дня скончалась. Полиция утверждает, что Махсе Амини стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

Вынесен первый смертный приговор

По данным правозащитников, на сегодняшний день арестовано почти 15 тысяч участников демонстраций, которые прошли после гибели девушки по всей стране. По данным американской правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), в ходе акций погибли не менее 330 человек. Один из участников протестов приговорен судом к смертной казни, еще пятеро - к тюремным срокам.

Первый пакет санкций в связи с событиями в Иране Евросоюз принял в середине октября. Он был направлен против иранской полиции нравов и более десятка других лиц и организаций.

Помимо санкций за нарушение прав человека, ЕС ввел санкции против Ирана за поддержку войны России в Украине. В частности, под штрафные меры подпали компания Shahed Aviation Industries и трое высокопоставленных военных. По данным ЕС, они участвуют в разработке и поставке в Россию боевых беспилотников, которые используются российской армией в войне против Украины.

Смотрите также: