  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИран

В Иране две журналистки приговорены к лишению свободы

Сергей Ромашенко
3 сентября 2023 г.

Журналисток признали виновными в "заговоре" и "тайном сговоре". Каждая из них получила по три года тюрьмы, но в реальности им придется отсидеть меньше месяца.

https://p.dw.com/p/4Vtiq
Здание суда в Тегеране
Здание суда в ТегеранеФото: imago images/Konrad Zelazowski

Суд в столице Ирана Тегеране приговорил двух иранских журналисток к трем годам лишения свободы каждую, признав их виновными в "заговоре" и "тайном сговоре". В то же время Эльнас Мохаммади из газеты "Хам михан" и Негин Багери из газеты "Хафт-е собх" придется отбыть в тюрьме лишь одну сороковую часть срока, то есть в реальности им придется отсидеть лишь меньше месяца, сообщил их адвокат в воскресенье, 3 сентября.

Остальные пять лет журналистки будут отбывать условно. В это время они, по приговору суда, будут посещать курсы "профессиональной этики". Им будет запрещено покидать Иран.

Эльнас Мохаммади была задержана еще в феврале. Ее продержали неделю в печально известной тюрьме "Эвин" в Тегеране. Причина ее задержания тогда не оглашалась. Эльнас Мохаммади - сестра журналистки Элахе Мохаммади, находящейся под стражей с сентября прошлого года. Ее статья о похоронах молодой курдки Махсы Амини во многом способствовала всемирному разрастанию скандала вокруг смерти этой девушки.

Массовые протесты в Иране

Смерть Амини вызвала в Иране многомесячные массовые протесты. 22-летняя курдка умерла в Тегеране в сентябре прошлого года после того, как полиция нравов задержала ее за нарушение правил ношения головного платка.

В результате протестов погибли сотни людей, в том числе десятки силовиков. Тысячи демонстрантов были задержаны по обвинению в причастности к "бунту, оркестрованному Израилем и Западом". С начала протестов были также допрошены или задержаны более 90 журналистов.

Смотрите также:

Как живут последние независимые СМИ в РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Свободу Юджелу" - немецкий журналист находится уже 100 дней в турецкой тюрьме (24.05.2017)

"Свободу Юджелу" - немецкий журналист находится уже 100 дней в турецкой тюрьме (24.05.2017)

Вот уже 100 дней корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел провел в турецкой тюрьме. Критика режима Эрдогана бросили за решетку без официального обвинения и судебных разбирательств.
Политика24 мая 2017 г.02:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дунайский порт Рени (фото из архива)
Трансляция

Россия нанесла удар по порту Рени под Одессой

Конфликты3 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На концерте Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

Музыка3 сентября 2023 г.
Белорусский театральный режиссер Юра Диваков

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Культура3 сентября 2023 г.
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

История3 сентября 2023 г.
Двое китайских юношей сидят за столом со смартфонами

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

Общество2 сентября 2023 г.
Демонстрация в Белграде в поддержку России, 24 марта 2022 года

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Общество2 сентября 2023 г.
Танк ВСУ в районе населенного пункта Роботино

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Конфликты1 сентября 2023 г.
На главную страницу