В Иране две журналистки приговорены к лишению свободы

Журналисток признали виновными в "заговоре" и "тайном сговоре". Каждая из них получила по три года тюрьмы, но в реальности им придется отсидеть меньше месяца.

Суд в столице Ирана Тегеране приговорил двух иранских журналисток к трем годам лишения свободы каждую, признав их виновными в "заговоре" и "тайном сговоре". В то же время Эльнас Мохаммади из газеты "Хам михан" и Негин Багери из газеты "Хафт-е собх" придется отбыть в тюрьме лишь одну сороковую часть срока, то есть в реальности им придется отсидеть лишь меньше месяца, сообщил их адвокат в воскресенье, 3 сентября.

Остальные пять лет журналистки будут отбывать условно. В это время они, по приговору суда, будут посещать курсы "профессиональной этики". Им будет запрещено покидать Иран.

Эльнас Мохаммади была задержана еще в феврале. Ее продержали неделю в печально известной тюрьме "Эвин" в Тегеране. Причина ее задержания тогда не оглашалась. Эльнас Мохаммади - сестра журналистки Элахе Мохаммади, находящейся под стражей с сентября прошлого года. Ее статья о похоронах молодой курдки Махсы Амини во многом способствовала всемирному разрастанию скандала вокруг смерти этой девушки.

Массовые протесты в Иране

Смерть Амини вызвала в Иране многомесячные массовые протесты. 22-летняя курдка умерла в Тегеране в сентябре прошлого года после того, как полиция нравов задержала ее за нарушение правил ношения головного платка.

В результате протестов погибли сотни людей, в том числе десятки силовиков. Тысячи демонстрантов были задержаны по обвинению в причастности к "бунту, оркестрованному Израилем и Западом". С начала протестов были также допрошены или задержаны более 90 журналистов.

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