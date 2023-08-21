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Комиссия в Иране одобрила ужесточение закона о хиджабе

Даниил Сотников
30 мин. назад

После принятия новых законов за отказ от ношения хиджаба женщинам будет грозить до 10 лет тюрьмы, а штрафы вырастут в тысячи раз.

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Протесты против властей Ирана в Италии
Во время акции протеста в Италии против режима в ИранеФото: Piero Tenagli/IPA/picture alliance

Комиссия парламента Ирана одобрила ужесточение наказаний за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает агентство dpa.

На следующем этапе новый закон будет представлен Совету стражей конституции - контрольному органу, состоящему из консервативного духовенства.

Как сообщал телеканала CNN, законопроект состоит из 70 статей, подразумевающих введение гораздо более крупных штрафов и долгих тюремных сроков для женщин, отказывающихся носить хиджаб, новые жесткие наказания для знаменитостей и компаний, нарушающих закон, и использование искусственного интеллекта для выявления нарушительниц дресс-кода.

Штраф за отказ от хиджаба вырастет в тысячи раз

В нынешней редакции иранского законодательства за нарушение дресс-кода грозит тюремное заключение на срок от 10 дней до двух месяцев или штраф в размере от 50 тыс. до 500 тыс. иранских риалов (от 1 до 10 евро). Новый пакет законов вводит наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до десяти лет, а также штраф в размере до 360 млн иранских риалов (7800 евро).

Ужесточение законодательства стало ответом руководства страны на акции протеста 2022 года. Поводом для них стало убийство иранской полицией нравов 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Власти страны жестоко подавили протесты, в том числе казнив несколько человек. Как отмечает немецкое агентство dpa, несмотря на прекращение протестов многие женщины продолжают сопротивляться требованию носить хиджаба. В ответ власти уже несколько месяцев готовят введение более жестких ответных мер. 

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