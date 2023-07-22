Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

В Иране вновь действует полиция нравов, которая следит, чтобы женщины носили хиджаб в общественных местах. Наблюдатели видят в этом попытку властей отвлечь внимание от реальных проблем страны.

Мандана (имя изменено по соображениям безопасности) обычно не испытывает особого желания выходить на улицу. 25-летняя студентка живет в городе Шираз, что на юге Ирана. "Но теперь я передумала, - признается она, - я услышала, что "Гашт-и-Эршад" вернулась".

Полиция нравов вернулась

"Гашт-и-Эршад" в переводе с фарси дословно означает "назидательный патруль", более известный на Западе как полиция нравов. Это подразделение, находящееся под контролем МВД, было создано в нынешнем виде в 2005 году, упразднено в декабре 2022-го и вновь начало действовать с середины июля 2023 года.

Его сотрудники - как мужчины, так и женщины - следят за соблюдением в стране религиозных исламских норм и общественной морали. Среди задач полиции нравов - предупреждать или даже арестовывать женщин, которые в общественных местах не покрывают голову, не носят хиджаб. И именно этой полиции Мандана хочет потрепать нервы.

В Исламской Республике Иран ношение хиджаба стало обязательным для взрослых женщин вскоре после Исламской революции 1979 года. Однако после самых крупных на сегодняшний день общенациональных протестов конца 2022 года, вызванных гибелью 22-летней курдской девушки Махсы Амини, отказ от ношения женского религиозного головного убора в Иране стал восприниматься как символ сопротивления политике властей. И многие присоединяются к нему.

Акция протеста после гибели курдской девушки Махсы Амини, октябрь 2022 года Фото: UGC/AFP

Мандана - одна из тех, кто так выражает свое несогласие. Студентка без хиджаба намеренно проходит мимо полицейского патруля. "Они просто стояли и устно предупредили меня, чтобы я покрыла голову. Больше ничего", - делится девушка.

Кампания иранских властей против женщин, которые им противостоят

Мандане повезло. Недавно иранские власти вновь развернули кампанию по преследованию тех женщин, кто не носит хиджаб в общественных местах. Полиция нравов теперь всеми способами добивается обязательного выполнения этого требования. Для духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и его сторонников в правительстве свободный стиль одежды женщин на публике, нарушающий нормы шариата, немыслим. Они видят в этом проклятие западного образа жизни.

Очевидцы в Тегеране и других городах все чаще сообщают о столкновениях с полицией нравов Фото: UGC

В воскресенье, 16 июля, Саид Монтазералмахди, представитель полиции Ирана, подтвердил, что полицейские патрули нравов приступили к работе, передвигаясь как на автомобилях, так и пешком. По его словам, сначала они будут выносить предупреждения женщинам, не носящим хиджабы. "Тех же, кто будет упорно нарушать закон, привлекут к уголовной ответственности", - сообщил Монтазералмахди госагентству IRNA.

Очевидцы в Тегеране и других городах все чаще сообщают о столкновениях иранцев с полицией нравов. На прошлой неделе в соцсетях появился ролик, на котором заснято, как десятки прохожих в городе Рашт на севере Ирана пытаются предотвратить задержание полицией нравов женщины без хиджаба. Удалось ли в итоге спасти ее от задержания, точно установить из видео невозможно.

"Провалившийся проект"

"Режим в Иране полон твердой решимости добиться обязательного ношение женщинами хиджаба, - отмечает Азаде Киан-Тибаут, социолог из Университета Париж Сите. - Это было одно из величайших достижений революции 1979 года. Несмотря на сопротивление общества, власти будут организовывать выполнение этого требования другими способами - или, если придется, разрабатывать для этого новые инструменты".

Новые технологии помогут иранским властям выявлять женщин, не носящих головные уборы Фото: dpa

Современные IT-технологии и искусственный интеллект уже несколько месяцев помогают полиции нравов с помощью камер наблюдения выявлять женщин, не носящих исламские головные уборы. Торговым центрам, кафе и ресторанам грозит принудительное закрытие, если они обслуживают женщин без хиджабов. Запрещено таковых перевозить и таксистам.

Тем не менее Киан-Тибаут считает, что все указанные меры не остановят иранских женщин от нарушения этого закона. "Обязательное ношение хиджаба - это провалившийся проект, - убеждена социолог. - Иранские женщины празднуют свою победу. Их мужчины поддержали их".

Дымовая завеса для иранского общества

Конечно, в самом Иране также раздаются критические голоса по поводу строгого дресс-кода. Многие уверены, что каждая женщина должна самостоятельно решать, носить ли ей платок или нет. Но это мнение остается неуслышанным и маргинализируется властями.

В данный момент основными вопросами на повестке дня Ирана являются рост цен, высокая безработица и разгул коррупции. Для всех этих проблем у правительства, констатируют наблюдатели, нет действительно хороших решений. Очевидно, что нынешний режим не пользуется всеобщей поддержкой населения и что Иран находится "в состоянии непрекращающихся волнений и восстаний", добавляет Киан-Тибаут.

"Не исключено, что возвращение полиции нравов связано с попытками прикрыть различные коррупционные дела, - написал в своем Twitter лондонский журналист Хомаюн Хейри. - Сторонники этого некомпетентного правительства пользуются финансовой и организационной поддержкой религиозного истеблишмента, который в прошлом дестабилизировал ситуацию в стране. Правоохранительные органы также испытывают финансовые трудности. Только вливание денег позволяет властям организовывать такие масштабные операции".

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