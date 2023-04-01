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Протесты против властей Ирана в ИталииФото: Piero Tenagli/IPA/picture alliance
Права человекаИран

Иран пригрозил "беспощадно преследовать" женщин без хиджаба

Даниил Сотников
49 мин. назад

Власти страны, несмотря на многомесячные протесты, будут преследовать женщин за появление на публике без хиджаба.

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Власти Ирана пригрозили женщинам "беспощадным" преследованием за появление на публике без хиджаба. Об этом заявил глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, пишет агентство Reuters в субботу, 1 апреля. 

"Снятие чадры равносильно враждебности по отношению к нашим ценностям", - заявил он. По его словам, тех, кто "совершает такие ненормальные действия", будут наказывать и "преследовать без пощады". Глава судебной системы не уточнил, какое наказание будет предусмотрено для женщин, отмечает Reuters.

На прошлой неделе министерство внутренних дел Ирана назвало хиджаб "одной из цивилизационных основ иранской нации" и призвало граждан "противостоять женщинам" с непокрытой головой, напоминает агентство.

Протесты и борьба за права женщин в Иране

Борьба за права женщин в Иране стала одной из причин многомесячных массовых протестов в стране, начавшихся в сентябре прошлого года. Люди начали выступать против действующего режима после убийства 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно".

Массовые демонстрации затронули 160 городов во всех провинциях страны. Правозащитники полагают, что в общей сложности не менее 470 демонстрантов в Иране были убиты и более 18 тысяч задержаны. Кроме того, судебные органы Ирана приговорили к смертной казни в связи с протестами не менее 25 человек. Несколько смертных приговоров уже были приведены в исполнение.

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