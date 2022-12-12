В Иране публично повешен еще один участник протестов, продолжающихся в стране около трех месяцев. Мужчину обвинили обвинили в убийстве двух членов формирования "Басидж".

В Иране казнили еще одного участника протестов, продолжающихся в стране около трех месяцев. В понедельник, 12 декабря, в городе Мешхед на северо-востоке Ирана был публично повешен Маждидреза Рахнавард, сообщило информационное агентство ИРНА.

Как утверждают в Тегеране, в ходе протестов в ноябре Р. зарезал двух членов военизированного формирования "Басидж", подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Суд обвинил демонстранта во "вражде против Бога" и 29 ноября приговорил к смертной казни.

Первый демонстрант казнен 8 декабря

О казни первого участника массовых протестов в Иране стало известно 8 декабря. Соообщалось, что был повешен 23-летний рэпер Мохсен Шекари. Революционный суд Ирана также признал молодого человека виновным во "вражде против Бога". Его признали виновным в том, что 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара Саттар Хан в Тегеране и ранил ножом члена "Басиджа". Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила Иран в "бесчеловечности". По ее мнению, Шекари был осужден и казнен в ходе подлого и скороспелого судебного процесса. Однако угроза казни не сможет "подавить волю людей к свободе", - написала она в Twitter. С осуждением приговора выступил и МИД Франции, а глава дипломатии Великобритании Джеймс Клеверли указал, что мир не может закрывать глаза "на слепое насилие, совершаемое иранским режимом против собственного народа".

Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности. В общей сложности, по данным СМИ, судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами не менее 25 человек. Правозащитники полагают, что не менее 470 демонстрантов в Иране были убиты и более 18 тысяч задержаны.

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