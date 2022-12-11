Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции против России и Ирана

На 292-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 декабря (время московское).

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Министры иностранных дел 27 стран ЕС на заседании в Брюсселе обсуждают новые санкции в отношении России и Ирана, а также дальнейшую помощь Украине. Перед началом встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС пока не согласовали девятый пакет санкций против РФ. Однако он выразил надежду, что решение будет принято позднее в понедельник или во вторник. Европейские дипломаты опасаются, что Венгрия может попытаться заблокировать некоторые решения с целью разблокировать предназначенные ей средства из фондов ЕС. "Это - своего рода дипломатия шантажа, которую мы бы предпочли не видеть, но это то, что есть", - приводит Reuters слова высокопоставленного дипломата ЕС.

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Российские войска утром 12 декабря обстреляли город Горняк в Донецкой области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram . По его словам, восемь человек получили ранения, они госпитализированы, объемы нанесенного ущерба устанавливаются. "Это очередная атака российской армии на мирное население", - написал Кириленко, призвав жителей эвакуироваться.

Оксимирона оштрафовали на 45 тысяч рублей за антивоенное видео

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Оксимирон (фото из архива) Фото: Pavel Golovkin/AP Photo/(picture alliance

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) на 45 тысяч рублей по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Поводом для административного дела стал ролик на его странице в соцсети "В Контакте", опубликованный в первый день российского вторжения в Украину. В нем Оксимирон заявил, что выступает против войны и отменяет на определенный срок свои концерты в России.

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Жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии за пост в Instagram, в котором он рассказал о своем сне с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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У России нет ресурсов для захвата новых территорий в Украине, считают в Минобороны Великобритании. "Маловероятно, что российские сухопутные войска смогут достичь оперативно значимого продвижения в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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Страны Евросоюза пока не пришли к соглашению о девятом пакете санкций против России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе. Он выразил надежду, что ограничительные меры удастся согласовать позднее в понедельник или во вторник. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что в девятый пакет санкций будут включены около 200 российских компаний и физлиц, а также три банка.

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В ночь на понедельник российские войска обстреляли две общины в Никопольском районе из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", написал в Telegram глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. "Направили туда не менее 30 снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - сообщил он.

В Словакии будут ремонтировать немецкое оружие для Украины

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Немецкая габица PzH 2000 (фото их архива) Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

На границе с Украиной в Словакии начал работу ремонтный центр военной техники, поврежденной в ходе боевых действий против России, заявил агентству dpa представитель Минобороны ФРГ. В частности, при необходимости здесь будут восстанавливать немецкие гаубицы PzH 2000. Центр располагается под городом Михаловце и создан в соответствии с межправительственным соглашением Германии и Словакии. Организацией ремонтных работы займется немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann.

"Для нас это очень важный вклад в поддержку украинских войск. Тем самым мы можем способствовать тому, что переданные нами и успешно применяемые вооружения будут в рабочем состоянии как можно дольше. К тому же, это пример хорошего сотрудничества между Германией и Словакией", - отметил немецкий бригадный генерал Кристиан Фройдинг (Christian Freuding).

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Беларусь уже вряд ли примет участие во вторжении в Украину, считают в американском Институте изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, правитель республики Александр Лукашенко опасается возможного возобновления внутренних беспорядков в случае, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне. Эксперты напомнили, что наряду со службами безопасности Лукашенко полагался на подразделения белорусских вооруженных сил при подавлении протестов в стране в 2020-2021 годах. Направление части этого аппарата для участия в боевых действиях в Украине, скорее всего, создаст риск возникновения новых беспорядков, считают в ISW.

Как отмечают аналитики, даже если Беларусь вступит в войну, это "в худшем случае отвлечет украинские силы от линий фронта на востоке Украины". В то же время они констатируют, что республика продолжит оказывать помощь России.

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В плену РФ находятся 232 жителя Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава военной администрации региона Александр Старух. По его данным, в общей сложности через российский плен прошли 573 жителя области.

Байден заявил о приоритете укрепления ПВО Украины

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Президент США Джо Байден заверил Украину в дальнейшей поддержке, сообщили в Белом доме. Во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским он отметил, что Соединенные Штаты считают приоритетной задачей помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины. Байден также подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию и военные преступления.

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что помощь Украине является приоритетной по отношению к собственным экономическим интересам республики. "Сейчас не только Украина находится под угрозой", - сказал он в интервью "Чешскому радио" в воскресенье, 12 декабря, подчеркнув, что помощь Украине не должна ослабевать.

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В Польшу прибыла группа украинских медиков для участия в тренировках по эвакуации раненых военнослужащих и мирных жителей из зоны боевых действий воздушным транспортом. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера. По его словам, тренировки начнутся в понедельник, 12 декабря. "Новые группы уже в пути", - добавил Севера.

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Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за "беспрецедентную военную и финансовую помощь", предоставленную Украине Соединенными Штатам после полномасштабного российского вторжения. Главы двух государств провели телефонный разговор, сообщил Зеленский в Telegram в ночь на понедельник, 12 декабря. Он отметил, что поддержка США не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики.

Кулеба критикует Германию за нежелание поставлять танки Украине

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Германии по вопросу поставок танков Киеву. "Мы не совсем понимаем, почему артиллерию поставлять можно, а танки - нет", - отметил он в эфире немецкого телеканала ARD.

Речь идет о поставках Украине танков Leopard и БМП Marder. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно заявлял, что Германия не хочет поставлять Украине танки западного производства в одиночку. В то же время США в декабре сообщили, что не возражают против поставок Киеву немецких танков Leopard 2.

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Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в Калужской области пытали заключенных, которые выступили против участия в войне РФ против Украины. Он опубликовал в Telegram фото и видео, которые, по его утверждению, находились в служебном архиве ИК-4 УФСИН по Калужской области.

"Бойцы ОСН ФСИН и оперативники решили провести "воспитательную работу" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных", - говорится в Telegram-канале проекта Gulagu.net. Глава Калужской Владислав Шапша заявил изданию "Подъем", что омбудсмен региона Юрий Зельников проверит эту информацию.

Хроника событий 11 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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