На 291-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 декабря (время московское).

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Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре в Twitter указывает на резкий рост военных расходов в России. Статья расходов на армию, а также спецслужбы и полицию в 2023 году превысит 9 трлн рублей (143 млрд долларов) - это более 30 процентов всего бюджета РФ, пишет ведомство, ссылаясь на закон о федеральном бюджете на 2023 год, подписанный президентом РФ 5 декабря. При этом в Лондоне расценивают российский бюджет на следующий год как "слишком оптимистичный" с учетом прогнозируемых доходов. "Следовательно, вероятно все большее увеличение нагрузки на другие части российского бюджета с целью покрыть расходы на войну", - отмечается далее.

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В Твери сняли с елки в центре города гирлянду с портретами президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на мэрию Твери. "Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района. Это была елка в Центральном районе города", - сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее Telegram-канал "Протесты в мире" сообщил, что в Твери установили новогоднюю елку, украшенную гирляндой с так называемыми "врагами России" и предлагают отрывать от бумажных фигурок части.

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Власти Одессы сообщили о перебоях с водоснабжением, возникших из-за аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала". "Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов. Также напоминаем, что работа наших насосных станций зависит от наличия электроэнергии. В случае аварийных отключений электричества просим держать в домах определенный запас питьевой воды", - сообщается на официальной странице Одессы в Telegram . Согласно заявлению, в настоящее время восстанавливается энергоснабжение объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленселища и Межлиманья.

Генштаб ВСУ: За сутки убиты 380 россиян

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки погибли еще 380 вторгшихся в Украину россиян. Тем самым общее число потерь российских сил с начала полномасштабной войны возросло до 94 140 человек, сообщается в Facebook . Кроме того, за сутки уничтожено 2 танка (с начала войны - 2942), 3 боевые бронированные машины (5920), 1 артиллерийская система (1928), 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (1613) и 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4540), указывается далее.

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Европейский Союз призвал власти Турции изменить торговую политику в отношении России и соблюдать западные санкции, введенные против Москвы за вооруженное вторжение в Украину. "Политика Турции не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России все чаще служит поводом для беспокойства", - заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданиям группы Funke.

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В результате взрывов и пожаров в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины убито и ранено до 200 российских военнослужащих, сообщил украинский мэр города Иван Федоров. По его словам, пожары произошли на базах российских войск в различных районах города. Об их причине Федоров говорит намеками, он не находится в Мелитополе и не ссылается ни на какие источники. По словам мэра, раненых россиян так много, что для их перевозки пришлось привлечь машины скорой помощи из аннексированного Крыма.

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Власти Курской области, граничащей с Украиной, почти на два месяца - с 12 декабря и до конца января - запретили продажу и запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона. "Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", - пояснил в Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. В Белгородской области, которая тоже граничит с Украиной, запрет на запуск петард и фейерверков пока действует до 21 декабря.

Посол Украины подтвердил обещание ФРГ продолжать поставки оружия Киеву

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Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев подтвердил, что Германия пообещала Киеву дальнейшие поставки вооружений. "Нам в прямых переговорах пообещали больше оружия и боеприпасов. Каких именно, мы объявим вместе в надлежащее время", - сказал Макеев в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag. На фронте срочно необходимы дополнительные системы ПВО, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard и боеприпасы, отметил украинский дипломат. "Кроме того, - добавил он, - продолжаются переговоры о поставках БМП Marder и танков Leopard. Но решение остается за федеральным правительством".

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И в эту ночь российские войска обстреливали Никопольский район из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, выпустив более 50 снарядов. Целями были три общины - Никопольская, Червоногригорьевская и Марганецкая, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его данным, люди не пострадали, но причинен материальный ущерб. В Червоногригорьевской общине разбиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, повреждены газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три села. В Никополе изуродованы около десятка частных домов и хозяйственных построек, а также административные и офисные здания, написал Резниченко.

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Власти оккупированной территории Луганской области усилили меры принудительной мобилизации, чтобы устранить некомплект личного состава российских войск на Северодонецком направлении. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. В качестве примера названо увеличение числа патрулей в городе Красный Луч. Они проверяют документы у мужчин, вручают им повестку и затем отвозят в пункт сбора мобилизованных.

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Норвегия выделяет Украине 100 млн долларов на восстановление энергетической системы страны. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. "Я благодарю за это решение всех норвежцев. Спасибо правительству", - добавил он. Зеленский отметил, что Украина получает от Норвегии оборонную, экономическую и политическую поддержку, а также значительную гуманитарную помощь.

Таллинн призывает увеличить поставки вооружений Украине

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Эстония требует увеличить поставки вооружений Украине. "Я настоятельно призываю всех союзников, в том числе Германию, направить в Украину все, что ей необходимо, чтобы защитить себя", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству dpa. Если оружие будет направлено в январе-феврале, это позволит спасти многие человеческие жизни, добавила она.

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Киев ожидает от Международного комитета Красного Креста "более конкретных и действенных шагов" по освобождению находящихся в плену украинцев. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с делегацией МККК, сообщается в релизе ведомства. Президент организации Мирьяна Сполярич-Эггер, в свою очередь, пообещала, что обсудит с коллегами возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток. Вместе с тем она отметила, что, в соответствии с нормами международного права, Международный комитет Красного Креста не может требовать, чтобы ему в принудительном порядке предоставляли разрешение на посещение мест содержания пленных.

ЕС предостерегает Турцию от помощи РФ в обходе санкций

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Евросоюз обеспокоен тем, что Турция поддерживает слишком тесные партнерские отношения с Россией, несмотря на развязанную Москвой войну в Украине и жесткие санкции Запада в отношении РФ. Углубление турецко-российских экономических отношений "вызывает серьезную озабоченность", говорится в письме главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к Европарламенту, которое цитирует медиагруппа Funke.

Он подчеркнул, что ЕС и Турция образуют таможенный союз, обеспечивая тем самым свободное перемещение товаров, в том числе и товаров "двойного назначения", которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Важно, чтобы Турция не предлагала России вариантов обхода санкций, предупредил Жозеп Боррель.

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Украинские порты в субботу, 10 декабря, покинули четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным шротом. Два судна - Patricia, перевозящее 60 965 тонн кукурузы, и Agios Nikolaos с 33 000 тонн пшеницы - направляются в Бельгию. Сухогруз Tina S должен доставить 30 015 тонн кукурузы в Португалию, сухогруз Inase - 19 500 тонн подсолнечного шрота в Италию. Как отметили в Совместном координационном центре, по состоянию на 10 декабря из трех украинских портов было вывезено в общей сложности свыше 13 миллионов тонн зерна и другой агропродукции.

В Одесской области - 1,5 миллиона человек без электричества

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В Одесской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры остаются без света более полутора миллионов человек, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Подключена лишь критическая инфраструктура. И настолько, насколько есть возможность, поставки электричества", - отметил Зеленский. По его словам, российские войска использовали для ударов по Одесской области 15 иранских ударных БПЛА Shahed.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что на полное восстановление высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования потребуется два-три месяца.

Хроника событий 10 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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