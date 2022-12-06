Прокуратура Петербурга возбудила дело против Оксимирона

В песне “Ойда” эксперты прокуратуры нашли призывы к отделению Санкт-Петербурга от России. Кроме того, в ней поется о “гноме”, который “пугает ядерным грибом”.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудила дело об административном нарушении против рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) из-за призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает агентство ТАСС. Эти призывы были обнаружены прокуратурой в песне "Ойда".

В частности, эксперты прокуратуры обнаружили "публичное позитивное отношение к отделению части территории Российской Федерации, высказанное в форме лозунга" - по всей видимости, речь идет о фразе “Ингрия будет свободной”. Ингрия - одно из исторических названий области на северо-западе России, где располагается родной город Федорова Санкт-Петербург.

Также в песне содержится фраза "на нашем флаге белый снег и синяя река", что может быть отсылкой к бело-сине-белому флагу, которое использует антивоенное движение в России, и идет речь о "старом гноме", который "пугает ядерным грибом".

Прокуратура потребовала через суд признать композицию "Ойда" запрещенной к распространению на территории России и ограничить доступ к ней на стриминговых сервисах.

7 октября Оксимирон был признан иностранным агентом - совместно с писателем Дмитрием Глуховским.

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