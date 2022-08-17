Под угрозой центр Петербурга. Почему Смольный борется с градозащитниками

Известные градозащитники Санкт-Петербурга бьют тревогу. Местные чиновники хотят отменить запрет на снос дореволюционных зданий. Вслед за появлением этой инициативы из влиятельных городских общественных организаций исключили активных ее противников.

Конфликт вышел на новый уровень, когда известный режиссер Александр Сокуров обвинил местные власти в разгроме градозащитного движения под прикрытием "сложной военно-политической ситуации". Архитектурный облик Петербурга может измениться до неузнаваемости, опасаются эксперты.

СК расследует уничтожение дореволюционных зданий

В конце мая стало известно об уголовном деле, возбуждения которого неравнодушные к судьбе города петербуржцы ждали давно. Следственный комитет заподозрил пока не установленных чиновников из комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) правительства Петербурга в подготовке к сносу исторических зданий. Следователи считают, что для этого они меняли в документах год постройки дома с дореволюционного на период после 1917 года.

О такой схеме уничтожения ценных с архитектурной точки зрения зданий давно говорят градозащитники. Исторический центр Санкт-Петербурга входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом большинство зданий там охраняются местным законом, который запрещает сносить дореволюционные строения.

Активных градозащитников лишили постов

Одним из авторов обращения в СК был депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. Как один из старейших участников градозащитного движения города и член местной ячейки Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК), он, например, участвовал в противостоянии с чиновниками, добившись отказа от строительства башни "Газпрома" в центре Петербурга.

Борис Вишневский

В конце июня Вишневского и еще троих известных профессионалов, включая замруководителя ВООПИиК Александра Кононова, исключили из этой организации. Это сделал президиум Центрального совета общества в Москве. А за несколько дней до этого Кононова и еще троих градозащитников исключили из другой профильной группы - Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

Кононов хотя и называет совет совещательным органом, признает, что не было ни одного случая, когда Смольный "пошел бы принципиально против рекомендаций, выработанных советом". Правда, его влияние сильно снизилась с избранием губернатором в 2018 году Александра Беглова - вместо встреч раз в месяц теперь совет собирается от силы два раза в год, отмечает Кононов.

"Группа Сокурова" не интересна Беглову

На этом фоне о "разгроме неформального объединения градозащитников" рассказал обладатель престижных кинопремий и народный артист России Александр Сокуров. Объединение так и называлось - "группа Сокурова". Она появилась во время губернаторства Валентины Матвиенко и включала в себя подобранных Сокуровым экспертов по истории и архитектуре города и оппозиционных политиков. Участник группы и экс-депутат заксобрания Максим Резник говорит, что через диалог с оппонентами Матвиенко старалась удержаться на своем посту.

Александр Сокуров

Участники группы заверили DW, что она была эффективной, несмотря на неформальный характер. По словам Александра Кононова, который входит и в "группу Сокурова", на встречах с участием вице-губернаторов решались десятки вопросов, связанных с сохранением исторической застройки и памятников архитектуры. Но с приходом Александра Беглова эта группа не собралась ни разу.

"Сбылась давняя мечта председателя КГИОП С.В. Макарова разгромить градозащитное движение в нашем городе, - пишет Сокуров в письме к Беглову. - Особое внимание привлекает целенаправленная, хорошо подготовленная операция по удалению из рядов Санкт-Петербургского отделения ВООПИК наиболее авторитетных, самоотверженных градозащитников".

Власти Петербурга не хотят охранять все дореволюционные здания

В администрации Петербурга отвергают обвинения в свой адрес. Изданию РБК там пояснили, что состав Совета по культурному наследию был всего лишь актуализирован. Исключение градозащитников чиновники объяснили их уходом из других организаций, представителями которых они были в совете - например, ВООПИиК и заксобрания. "Таким образом, заявления об ослаблении защиты культурного наследия Петербурга не имеют под собой оснований", - уверены в Смольном.

Вид на Исакиеевский собор в Санкт-Петербурге

Но градозащитники считают неслучайным прекращение диалога с ними сразу на нескольких площадках. "Я думаю, что это довольно скоординированная работа, - говорит Александр Кононов. - Конечно, это усиление влияния строительного лобби. Очевидно, что к Смольному стали близки те силы, которые полагают, что эксперты и общественники не нужны, а дела нужно решать напрямую".

Проявлением такого лоббизма и возможной причиной отстранения всех активных градозащитников от диалога может быть инициатива КГИОП теперь уже официально отказаться от принципа охраны зданий на основе критерия года постройки - то есть до 1917-го. "Мы хотели бы уйти от определения историчности исключительно по году и перейти к категории "ценная средовая застройка", - заявил зампредседателя КГИОП Алексей Михайлов.

"Проиграны сражения, но не битва"

Признать здание ценным только по году застройки - не идеальный критерий, но самый объективный, указывают противники идеи КГИОП. Он помогает уйти от коррупционных схем, уточняет Александр Кононов. У Бориса Вишневского тоже нет сомнений, что эксперты КГИОП постараются снять с охраны дореволюционные дома, чтобы "можно было их реконструировать, сносить, что-то строить на их месте".

По подсчетам Кононова, которые он озвучил DW, в центре Петербурга сейчас около 10 000 зданий, построенных до 1917 года. "Конечно, не будет тотальной зачистки, - соглашается он. - Но если даже пять процентов из них признают не имеющими ценности, то счет идет на сотни зданий. Это очень ощутимая потеря".

Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге, 1 марта 2022 года

19 июля Александр Сокуров встретился с председателем заксобрания Александром Бельским, чтобы передать ему письмо губернатору города "против разгона градозащитного движения". По словам режиссера, Бельский пообещал создать комиссию по градозащитным проблемам, в которую войдут "уважаемые люди".

Член "группы Сокурова" Максим Резник уверен, что пользы от создания такой группы не будет. По его мнению, разгром градозащитников обусловлен общей ситуацией в России: "Все должны ходить строем. В "группе Сокурова" все пятеро открыто выступают против войны. Вот как власти с ней вести диалог?". Тем не менее соратники Сокурова не согласны с завершающими словами его последнего открытого письма, где он пишет, что "проиграл". "Я не такой пессимист, о чем ему и сказал, - делится Борис Вишневский. - Да, проиграно несколько сражений, но не битва за город. Ее мы обязательно мы выиграем".

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