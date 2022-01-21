Почему снежно-мусорный коллапс в Петербурге стал федеральным скандалом

Ледяные тротуары и погрязшие в мусоре дворы Санкт-Петербурга в соцсетях уже стали мемом. Скандал даже вышел на федеральный уровень, а ряд российских политологов увидел в ситуации информационную кампанию против петербургского губернатора Александра Беглова. Кто играет против нынешнего губернатора, и может ли крупный скандал действительно стоить ему должности?

Петербуржцы заполонили травмпункты

"Видя полное безразличие господина Пониделко (председателя комитета по благоустройству СПб Василия Пониделко. - Ред.) и комитета по благоустройству, не выйти к Смольному я не мог", - объясняет свой перформанс у здания правительства Петербурга Ярослав Костров. Он лидер инициативной группы "Центральный район - за комфортную среду обитания". 17 января он вместе с единомышленниками пришел к зданию правительства города на коньках с костылем и перевязанными рукой и головой - как будто сломанными.

Наледь на тротуарах действительно стала причиной того, что нагрузка на травмпункты города резко возросла. 13 января народная артистка России Татьяна Малягина не смогла сыграть в спектакле свою роль в "Театре на Васильевском". По дороге туда она поскользнулась и от удара головы потеряла сознание. Позднее ей диагностировали перелом плеча. 16 января с переломом ноги в больницу попал участник группы "Нож для фрау Мюллер" Олег Гитаркин.

Санкт-Петербург, 19 января 2022 года

В этом году к традиционно плохой уборке снега в Петербурге прибавилась еще одна проблема. На протяжении всех новогодних праздников из многих дворов города не вывозили мусор. По этой причине площадки вокруг контейнеров с отходами там превратились в уменьшенные копии мусорных полигонов. Власти объяснили это появлением в СПб нового мусорного оператора - якобы ушедшая компания по вывозу отходов не передала своему преемнику список адресов. А новый оператор добавил, что работники сферы ЖКХ тоже "хотели отдыхать" в новогодние праздники.

Работу коммунальных служб раскритиковали звезды шоу-бизнеса

Снежно-мусорный коллапс в своем клипе, опубликованном 15 января, воспел музыкант и медиаменеджер Сергей Шнуров. На фоне мусорной свалки во дворе он поет "Надо ж так загадить город, не пройти чтоб ни х*ра!" Многие пользователи в комментариях поблагодарили Шнурова за огласку городских проблем. В то же время часть аудитории, включая соратника Навального Дмитрия Низовцева, обвинили его в работе на так называемого "повара Путина" бизнесмена Евгения Пригожина. Низовцев обосновал эту версию тем, что саунтдрэки Шнурова звучит в фильмах, снятых, по информации портала Insider, при участии компании Евгения Пригожина.

Некоторые издания, входящие в медиагруппу "Патриот" (главой попечительского совета группы является Пригожин), на протяжении нескольких месяцев резко критикуют работу правительства губернатора Александра Беглова. При этом до выборов в Законодательное собрание Петербурга в сентябре 2020 года те же издания были лояльны главе города.

Александр Беглов

При этом Сергей Шнуров - не единственный звездный петербуржец, кто публично раскритиковал работу городских служб. Еще в декабре 91-летний актер Иван Краско в обращении к президенту РФ пожаловался, что не может выйти на улицу из-за снега и наледи. Тогда же народный артист России Александр Розенбаум в своем инстаграме раскритиковал уборку дорог от снега. На его видеозаписи два автомобиля застряли в снегу на 6-7 линиях Васильевского острова.

Может ли критика Беглова в СМИ и песнях Шнурова быть заказом?

"Речь идет о распределении сфер влияния и интересов в отдельных отраслях городского бизнеса, - объясняет возможное влияние Пригожина на информационную кампанию против Беглова политолог Дмитрий Гавра. - Кроме того, Пригожин, очевидно, хотел получить какой-то важный пакет на выборах депутатов законодательного собрания, чтобы обеспечивать политическое прикрытие своим бизнес-интересам. Но этого не получилось, потому что Смольный провел кампанию, не оглядываясь на соответствующие пожелания".

Мусор и снег - только повод для атаки на Александра Беглова, считает политтехнолог Валентин Бианки. "То, что Беглову удалось получить полную власть над парламентом, не могло не вызвать желания атаковать его по каким-то другим направлениям", - говорит Бианки. Он назвал Евгения Пригожина влиятельным человеком и заявил, что у него могут быть "персональные причины" для противостояния главе городу.

"Я думаю, что достаточно большое число людей вовлечено в раскрутку публичной атаки (на Беглова. - Ред.)", - продолжает Бианки. По его словам, в этой "раскрутке" с целью ослабить действующего главу города могут быть заинтересованы те представители российской элиты, которые из-за усиления позиций Беглова не хотят терять собственное влияние в символически важном городе.

"Чем больше Беглов утверждается - в ЗакСе, городской избирательной комиссии и на муниципальном уровне - тем больше это является поводом для атаки в других плоскостях", - считает политконсультант. Александр Беглов придерживается похожей позиции. На встрече с руководителями театров и концертных организаций он заявил что реформы его правительства вызывают недовольство у некоторых "богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи", цитирует его "Фонтанка".

"У губернатора устойчивое доверие президента"

Кроме того Беглов на закрытой встрече с руководителям местных медиа объяснял нападки некоторых изданий неготовностью города реализовывать проекты бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил телеграм-канал "Ротонда", который ведут петербургские журналистки Ксения Клочкова и Мария Карпенко. Впрочем, и Беглов, и Пригожин отрицают наличие конфликта между ними.

Как и Валентин Бианки, Дмитрий Гавра уверен, что резкая критика Беглова в местных СМИ и звездами шоу-бизнеса не приведет к его отставке. "Если это попытка спровоцировать реакцию Кремля или Москвы в адрес Беглова, то она обречена на провал, - считает Гавра. - У губернатора прямое и устойчивое доверие со стороны президента и администрации президента". При этом Гавра подчеркивает, что петербургским властям следует осознать свои ошибки в подходе уборке города и коммуникации с горожанами.

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