 Пригожин подал в суд на ″Эхо Москвы″ из-за слов о ″хозяине ЧВК Вагнера″ | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2021

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Россия

Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" из-за слов о "хозяине ЧВК Вагнера"

Близкого к Путину бизнесмена в эфире "Эха Москвы" назвали "хозяином ЧВК Вагнера". Пригожин требует опровергнуть и удалить эту информацию. Станция будет судиться, заявил ее главред Алексей Венедиктов.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин в четверг, 10 июня, подал иск к радиостанции "Эхо Москвы", ее главному редактору Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому. Предпринимателя, близкого к президенту РФ Владимиру Путину, назвали в эфире "хозяином частной военной компании (ЧВК) Вагнера". В обращении в Пресненский районный суд Москвы Пригожин требует признать эту информацию недостоверной, а также обязать ответчиков опровергнуть ее и удалить материал с сайта. Бизнесмен просит суд назначить ответчикам штраф в 200 тысяч рублей, если сведения не будут удалены, и еще по 30 тысяч в день при дальнейшем отказе исполнять решение суда.

"Эхо Москвы" будет судиться, заявил Венедиктов. "Может быть, суд внесет ясность и докажет мне, что я ошибаюсь, а там другой хозяин, и он будет назван", - допустил главный редактор радиостанции. "Эхо Москвы" не намерено удалять материал до решения суда, подчеркнул он.

Группа или ЧВК Вагнера является наиболее известной частной военной компанией из РФ. Российские власти отрицают свою причастность к этому вооруженному формированию. По сведениям СМИ, бойцы ЧВК присутствуют в ряде стран Африки и Ближнего Востока.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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