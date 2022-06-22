Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Сокурова не пропустили на границе с Финляндией, сославшись на распоряжение премьер-министра России. Речь якобы идет об антиковидных ограничениях. Режиссер обратился в СПЧ.
Российского режиссера Александра Сокурова не выпустили из России в Финляндию "на основании распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина", сообщает со ссылкой на письмо Сокурова The Insider в среду, 22 июня. Речь якобы идет об антиковидных ограничениях.
По словам режиссера, он планировал выехать из России на машине через границу с Финляндией и уже из Хельсинки вылететь в Милан для участия в международной культурологической конференции. Этот маршрут был обговорен "с итальянской и финской сторонами", утверждает режиссер.
"На границе в России все эти планы были решительно и активно пресечены. Сотрудницы-пограничницы изъяли у нас паспорта и куда-то убежали. Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы, почему мы не получаем разрешения на пересечение границы. В то же время вокруг нас продвигались сотни автомобилей, целые автобусы с русскими детьми, гражданами, которым можно проезжать, а мы, как арестованные, должны были сидеть в ожидании ареста, что ли?" - рассказал в своем письме Сокуров.
В итоге ему сообщили, что выехать в Финляндию не получится "на основании распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина", рассказал режиссер.
"Позже по телефону я узнал от сотрудников миланской конференции, что они каким-то чудом нашли телефон этой погранзаставы, позвонили туда, но на погранзаставе никто не мог говорить по-английски и пограничники не понимали, что иностранцы хотят от них, сотрудников ФСБ. Итальянцы нашли русского переводчика, и тут они услышали, что наши паспорта "проштампованы" и мы якобы можем ехать...Но только не прояснили, куда именно мы с моим коллегой можем ехать", - описал ситуацию Сокуров, который в итоге вернулся в Санкт-Петербург.
Режиссер заявил, что обратился в Совет по правам человека.
The Insider не уточняет, на основании какого "распоряжения Мишустина" Сокурова не выпустили из страны. Издание предполагает, что речь идет об ограничениях на пересечение сухопутных границ, введенных из-за пандемии коронавируса.
Согласно распоряжению правительства № 763-р, выехать из России на автотранспорте можно только при наличии веских оснований: вида на жительство, двойного гражданства или близких родственных связей.
В случае запланированной деловой поездки или выезда на лечение, эти основания необходимо подтвердить на границе, разъяснили в Ассоциации туроператоров России. Финляндия антиковидные ограничения на въезд снимет 30 июня, объявили власти страны.
Смотрите также:
Александр Сокуров, который несколько дней назад вступил в открытый спор с президентом РФ, рассказал, что его предупредили об угрозе жизни. Ранее Рамзан Кадыров предлагал "дать правовую оценку" высказываниям режиссера.
Знаменитый режиссер рассказал DW о конфликте с министерством культуры РФ, о том, что его не устраивает в системе российского кинопроката и об отношении к "Матильде".