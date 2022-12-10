  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Казненный в Иране участник протестов рэппер Мохсен Шекари
Казненный в Иране участник протестов рэппер Мохсен ШекариФото: UGC
ПолитикаИран

В Иране 24 демонстрантам угрожает смертная казнь

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Участникам антиправительственных протестов в Иране вменяют в вину "войну против Бога". Такое обвинение влечет за собой смертную казнь.

https://p.dw.com/p/4KlOY

Не менее чем 24 демонстрантам в Иране угрожает смертная казнь из-за участия в антиправительственных протестах. Иранская ежедневная газета Eternad в субботу, 10 декабря, опубликовала составленный органами юстиции список имен 25 демонстрантов, которым вменяют в вину "войну против Бога". Согласно исламским правовым нормам, такое обвинение влечет за собой смертную казнь.

Находящийся в списке рэпер Мохсен Шекари был казнен еще 8 декабря. Его обвинили в том, что он напал с оружием на бойца военизированного формирования "Басиджи", запугивал людей и блокировал одну из дорог. Органы юстиции Ирана сообщили о предстоящих новых казнях. Газета Eternad призвала иранские органы правосудия отменить смертные приговоры и предотвратить дальнейшие казни.

Мировое сообщество резко осудило казнь Мохсена Шекери. В то же время политическое руководство Ирана, в том числе президент Эбрахим Раиси назвало казнь рэпера законным ответом на беспорядки в стране. Участники протестов пригрозили властям актами возмездия. В соцсетях курсирует предупреждение "Ждите нашей мести". На конец текущей недели проживающие за рубежом иранцы запланировали целый ряд акций протеста.

Смотрите также:

"Шахеды" на службе у Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сенсационная версия крушения Boeing: Киев ищет в Иране российскую ракету. DW Новости (09.01.2020)

Сенсационная версия крушения Boeing: Киев ищет в Иране российскую ракету. DW Новости (09.01.2020)

В Украине не исключают, что лайнер Boeing мог быть сбит ракетой российского производства. Эту и другие версии изучает комиссия из Киева в Тегеране.
Политика9 января 2020 г.13:11 мин.
external

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана (09.10.2020)

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана (09.10.2020)

Дональд Трамп ужесточил санкции против Ирана, но не стал отвечать военными действиями на ракетные удары по авиабазам в Ираке. Эксперты, однако, считают, что о деэскалации пока говорить рано.
Политика9 января 2020 г.02:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Прохожие на темных улицах Одессы, 18 ноября

В Одесской области разрушены объекты энергоструктуры

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Илья Яшин в зале суда (ноябрь 2022)

Срок не за "фейк". Реакции в ФРГ и РФ на приговор Яшину

Срок не за "фейк". Реакции в ФРГ и РФ на приговор Яшину

Политика14 ч. назад
Украинский солдат после освобождения Лимана

Эксперт: Украина добилась победы по пунктам, нокаута не было

Эксперт: Украина добилась победы по пунктам, нокаута не было

Конфликты16 ч. назад
Логотип телеканала "Дождь" в его офисе

Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне

Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне

СМИ18 ч. назад
Карикатура - "российский президент Владимир Путин" держит над собой расправленный зонт с надписью "Латвия", по зонту сверху бьет розовой дождь в виде логотипа телекомпании "Дождь".

Лишение "Дождя" лицензии на вещание - подарок Путину

Лишение "Дождя" лицензии на вещание - подарок Путину

Политика20 ч. назад
Логотип "Твиттера"

Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

Политика5 ч. назад
Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

Права человека6 ч. назад
На главную страницу