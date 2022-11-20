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Протесты в Иране (фото из архива)Фото: SalamPix/abaca/picture alliance
ПолитикаИран

С начала протестов в Иране погибли 378 человек

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Протесты в Иране, которые вспыхнули после смерти Махсы Амини, продолжаются более двух месяцев. Погибли почти 380 человек.

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В ходе протестов в Иране, которые вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини и продолжаются более двух месяцев, погибли 378 человек, включая 47 детей. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила правозащитная организация Iran Human Rights (IHR). По информации базирующейся в Норвегии правозащитной группы Hengaw, за последние три дня силы безопасности застрелили в провинции Курдистан по меньшей мере четырех человек. Тегеран вновь обвинил западные страны, включая Германию, во "влиянии на ситуацию в Иране".

Иранское правительство приписывает убийство демонстрантов ополчению террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и хочет использовать подобный подход "как предлог для более широкого применения боевых патронов", заявил председатель организации Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам информационному агентству AFP.

Правозащитная группа Hengaw также сообщила AFP, что силы безопасности "значительно увеличили использование летального оружия при атаках на протестующих в последние пять дней".

Активисты обвиняют иранские силы безопасности в тайном захоронении убитых демонстрантов, чтобы их погребение не вызвало новых протестов против руководства Ирана.

Сотни протестующих в Иране ждут суда

Антиправительственные демонстрации в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней курдянки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что женщине стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу, где она вскоре умерла. По версии родных, причиной смерти стали побои при задержании.

В связи с неутихающими митингами, которые проходят примерно в ста городах страны, только в Тегеране по состоянию на конец октября были обвинены 315 человек - им инкриминируют "сбор и сговор с целью подрыва безопасности страны", "пропагандистскую деятельность против правительства" и "нарушение общественного порядка". Кроме того, правозащитники сообщали о похищениях демонстрантов в Иране, а также о давлении на их родственников.

Некоторые "мятежники", среди прочего, обвиняются в незаконном ношении оружия, нанесении ранений сотрудникам правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.

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Iran Protests: at Least 378 People Including 47 Children Killed / IHRNGO Warns of Escalating State Disinformation Campaign

Iran Human Rights
www.iranhr.net
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