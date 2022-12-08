  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Фотография Мохсена Шекари на экране Смартфона
Мохсен ШекариФото: AFP/Getty Images
ПолитикаИран

В Иране казнили первого участника осенних протестов

Виталий Кропман
55 мин. назад

23-летнему Мохсену Шекари вменили в вину перекрытие улицы в Тегеране и нападение с ножом на члена военизированного формирования "Басидж". В Европе осудили казнь активиста.

https://p.dw.com/p/4KgTZ

В Иране впервые с начала продолжающихся почти три месяца протестов приведен в исполнение смертный приговор в отношении демонстранта. 23-летний Мохсена Шекари был повешен в четверг, 8 ноября, сообщает агентство AFP. 

Революционный суд Ирана признал молодого человека виновным во "вражде против Бога", его обвиняли в том, что 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара Саттар Хан в Тегеране и ранил ножом члена военизированного формирования "Басидж".  Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

В Европе осудили казнь

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинил Иран в "бесчеловечности". По ее мнению, Шекари был осужден и казнен в ходе подлого и скороспелого судебного процесса. Однако угроза казни не сможет "подавить волю людей к свободе", - написала глава внешнеполитического ведомства в своем Twitter.


С осуждение приговора выступил МИД Франции, а глава дипломатии Великобритании Джеймс Клеверли указал, что мир не может закрывать глаза "на слепое насилие, совершаемое иранским режимом против собственного народа".

Протесты в Иране

Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. По данным правозащитников, по меньшей мере 475 протестующих были убиты и 18 240 задержаны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности.

Всего судебные органы Ирана к настоящему моменту приговорили к смертной казни в связи с протестами одиннадцать обвиняемых. 

Смотрите также:

Кто в мире лидирует по числу смертных казней ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Смертная казнь: самая страшная статистика Amnesty International (01.04.2015)

Смертная казнь: самая страшная статистика Amnesty International (01.04.2015)

По данным международной организации Amnesty International число приговоров смертной казни за 2014 год увеличилось на треть. Эксперты AI считают, что больше всего казней происходит в Китае.
Политика1 апреля 2015 г.01:58 мин.
external

Полиция Саудовской Аравии задержала девушку из-за короткой юбки (19.07.2017)

Полиция Саудовской Аравии задержала девушку из-за короткой юбки (19.07.2017)

Полиция задержала девушку в Эр-Рияде за то, что она гуляла в публичном месте в " нескромной одежде". Если ее признают виновной, ей грозит тюремное заключение.
Общество19 июля 2017 г.00:29 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бриттни Грайнер в российском суде

Американку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - американская статуя Свободы, очень напоминающая Бриттни Грайнер: на ее правой руке наручник с разорванной цепью, эта рука держит вверх не факел, а крутит баскетбольный мяч, в другой руке - уголовный кодекс РФ.

Обмен Грайнер на Бута, или Настоящие американские ценности

Обмен Грайнер на Бута, или Настоящие американские ценности

Политика23 мин. назад
Китайский художник и диссидент Ай Вэйвэй в Португалии, 2021 год

Белый лист бумаги - символ протестов

Белый лист бумаги - символ протестов

Культура9 ч. назад
Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) и члены его кабинета (слева направо): министр финансов Кристиан Линднер, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек

Правительство Шольца год у власти. Как его оценивают в ФРГ

Правительство Шольца год у власти. Как его оценивают в ФРГ

Политика14 ч. назад
Пожилая женщина со свечой в Бородянке, октябрь 2022 года

Удары по гражданским объектам в Украине. Чего добивается РФ?

Удары по гражданским объектам в Украине. Чего добивается РФ?

Конфликты16 ч. назад
Операция полиции по задержанию "рейхсбюргеров" в Карлсруэ, 7 декабря 2022 года

Как в ФРГ восприняли планы "рейхсбюргеров" по захвату власти

Как в ФРГ восприняли планы "рейхсбюргеров" по захвату власти

Правосудие и закон43 мин. назад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне флагов ЕС (фото из архива)

Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Сможет ли ЕС направить финпомощь Киеву без согласия Венгрии?

Экономика и бизнес2 ч. назад
На главную страницу