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Власти Ирана объявили о возвращении полиции нравов

Виталий Кропман
40 мин. назад

Исчезнувшие во время протестов, печально известные подразделения возобновляют пешее и автомобильное патрулирование страны, призванное следить за соблюдением религиозных норм и общественной морали.

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Женщины на улицах Тегерана
На улицах ТегеранаФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Подразделения полиции нравов Ирана с воскресенья, 16 июля, возобновляют пешее и автомобильное патрулирование страны, призванное следить за соблюдением религиозных норм и общественной морали.  Об этом сообщает агентство Isna со ссылкой на представителя иранской полиции.

После массовых акций протеста осенью 2022 года против политического и религиозного руководства страны печально известные подразделения полиции нравов исчезли с улиц иранских городов. На фоне массовых протестов, вызванных гибелью 22-летней иранской курдиянки Махсы Амини, которую умерла в полиции после задержания за "неправильное" ношение хиджаба, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил 4 декабря, что "полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была упразднена там, где ее создали".  Он также пояснил, что власти страны начали работать над изменением закона, который обязывает женщин носить хиджаб.

В последние месяцы многие женщины демонстративно игнорируют требование носить головной платок, в том числе и в знак молчаливого протеста. В начале апреля глава судебной системы Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пригрозил женщинам "беспощадным" преследованием за появление на публике без хиджаба. Подобное поведение "равносильно враждебности по отношению к нашим ценностям", - заявил чиновник.

"Умные камеры" для поиска женщин без хиджаба

В начале апреля стало известно, что иранская полиция начала устанавливать в общественных местах "умные камеры". По данным агентства Reuters, такие устройства позволят иранской полиции идентифицировать женщин с непокрытой головой. После этого "нарушительницы" получат "предупреждающие текстовые сообщения о последствиях". Эти действия направлены на "предотвращение сопротивлению закона о хиджабе", указывает иранское судебное информагентство "Мизан".

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