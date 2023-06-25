Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Саудовская Аравия налаживает контакты с Пекином, Москвой и странами БРИКС, чтобы снизить свою зависимость от США. Но о смене приоритетов речь, похоже, не идет.

"Нерушимое партнерство" - такими выражениями еще несколько лет назад лидеры США и Саудовской Аравии описывали отношения между двумя странами. И таковыми они действительно были - с 1970-х годов, когда Вашингтон установил стратегическое партнерство с нефтедобывающими государствами Персидского залива.

Но времена, похоже, меняются. Эксперты обращают внимание на то, что Эр-Рияд активно пытается выстроить отношения с другими крупными игроками на мировой арене, так чтобы Соединенные Штаты продолжали оставаться главным партнером, но не абсолютной доминантой во внешней политике саудитов.

Запад "слишком требователен" к саудитам?

Отношения США и Саудовской Аравии начали ухудшаться несколько лет назад, с приходом в Белый дом Джо Байдена, отмечает Штефан Роль (Stephan Roll) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Испытанием для партнеров стало убийство в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, в причастности к которому обвиняли наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Впрочем, в Эр-Рияде недовольны не только Вашингтоном, но и в целом западными странами: по словам Роля, саудиты воспринимают их сейчас как "высокомерных, ненадежных и требовательных".

Поэтому Саудовская Аравия, которая пытается модернизировать свою экономику ради уменьшения зависимости от дешевеющей нефти, налаживает сейчас дипломатические каналы в сторону различных стран - например, в сторону Китая. Причем, эти попытки, похоже, встречают взаимность. Так, в декабре 2022 года, во время визита китайского лидера в Эр-Рияд Си Цзиньпин провозгласил начало "новой эры" в отношениях двух стран. Словами дело не окончилось. В ходе трехдневного визита были подписаны соглашения общим объемом в 50 млрд долларов, а Эр-Рияд обрел возможность поставлять в Поднебесную 690 тысяч баррелей нефти - ежедневно. В свою очередь, китайский телекоммуникационный концерн Huawei получил подряд на поставку в Саудовскую Аравию оборудования для мобильной связи 5-го поколения.

Министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии договариваются о возобновлении дипотношений. В середине - глава МИД Китая Цинь Ган Фото: Iranian Foreign Ministry/AFP

Эр-Рияд: контакты с Пекином и Москвой

Впрочем, сотрудничество двух стран не ограничивается экономикой. Это стало понятно в апреле нынешнего года, когда при посредничестве Пекина Иран и Саудовская Аравия после семилетнего перерыва возобновили дипломатические отношения. В итоге угроза вооруженного конфликта в зоне Персидского залива снизилась, Пекин смог продемонстрировать свое влияние на международной арене, а Эр-Рияд получил возможность сфокусироваться на собственной повестке по модернизации страны. "У США такое посредничество не получилось бы", - отмечает Штефан Роль, намекая на отсутствие дипломатических связей между Вашингтоном и Тегераном.

Развивает Саудовская Аравия и сотрудничество с Москвой, прежде всего в рамках объединения нефтедобывающих государств ОПЕК+. Так, стало известно, что Эр-Рияд готов с июля этого года сократить добычу энергоносителя и при этом, похоже, не требовать от Москвы также строго придерживаться аналогичных обязательств. В отличие от Европы, говорит Штефан Роль, с началом широкомасштабного российского нападения на Украину саудиты не проводили политику полной изоляции Кремля. "Правда, крайне сомнительно, что это принесет им какие-нибудь плоды, - отмечает эксперт. - Ведь попытка Эр-Рияда повысить цены на нефть будет иметь успех лишь в том случае, если Россия также будет выполнять свои обязательства. А российский экспорт энергоносителей крайне непрозрачен. Так что, я полагаю, что в действительности саудиты не очень довольны поведением Москвы".

Саудовская Аравия думает о присоединении к БРИКС

Однако это, судя по всему, не мешает Эр-Рияду обдумывать возможное присоединение к БРИКС - международному объединению, куда помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В начале июня в Кейптауне состоялась встреча глав МИД не только стран участников БРИКС, но и стран, считающихся потенциальными кандидатами на вступление. Министр иностранных дел Саудовской Аравии на ней присутствовал. В самом объединении перспективы расширения приветствуют. "Свежая кровь" придаст сотрудничеству в рамках БРИКС новые силы и повысит влиятельность объединения", - заявил, например, еще в прошлом году китайский лидер Си Циньпин.

Действительно, для объединения возможное присоединение Саудовской Аравии означало бы появление в его рядах крупного инвестора, а также рост влияния БРИКС, участники которого в последние годы открыто формулируют свою задачу как создание противовеса международным организациям, где доминируют страны Запада. Есть плюсы и для Эр-Рияда. В условиях все большего раскола между западным миром, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой, у саудитов возникает возможность играть между ними роль посредника - помогая, как пишет журнал Modern Diplomacy, "преодолеть пропасть между блоками".

Встреча глав МИД стран БРИКС и потенциальных кандидатов. Четвертый справа во втором ряду - Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Саудовской Аравии Фото: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS/picture alliance

Эр-Рияд остается партнером Запада

Вероятно поэтому отношения с Западом Эр-Рияд тоже ухудшать не собирается. Это особенно заметно в его политике по отношению к Израилю - особенно на одном примере. Так, саудиты заинтересованы в строительстве первой у них в стране атомной электростанции и уже обсуждали эту тему с Вашингтоном. Однако США готовы поддержать проект только в том случае, если не последует возражений из Израиля, который воспринимает получение исламскими странами доступа к ядерным технологиям как угрозу своей безопасности.

Вероятно поэтому в Саудовской Аравии недавно прошел пересмотр школьных программ, в результате которого из учебников были убраны антисемитские высказывания, а также выражения, разжигающие ненависть к Израилю. В мае этого года международные эксперты подтвердили, что "проблемные примеры" из учебников были изъяты.

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