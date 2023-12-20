На суда в Красном море нападают хуситы. А кто это?

Хуситы развязали гражданскую войну в Йемене, а сейчас нападают на суда в Красном море. США и Израиль они считают своими врагами. Что еще о них известно?

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские хуситы уже месяц нападают на корабли в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников. В середине ноября они захватили судно Galaxy Leader, принадлежащее британской компании, долю в которой имеет израильский бизнесмен. Спустя несколько дней был захвачен еще один связанный с Израилем танкер, затем подверглись обстрелу несколько коммерческих судов, в том числе норвежское и немецкое. На этом хуситы останавливаться не намерены: они угрожают нападать на каждое судно на пути в Израиль, до тех пор пока не будут разрешены доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа.

Своими атаками хуситы существенно мешают международному судоходству: уже четыре компании объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, один из самых важных судоходных путей в мире, который соединяет Аденский залив с Красным морем.

Кто такие хуситы и чего они добиваются?

Хуситы относятся к союзу племен из горной местности на севере Йемена, на границе с Саудовской Аравией. Хуситы исповедуют одно из направлений шиитского ислама - зейдитскую доктрину. Зейдитов отличает от других мусульман-шиитов то, что они не верят в появление имама Махди перед концом света. Тем не менее религия хуситов связывает их с Ираном, который видит себя главой и представителем интересов всех шиитов в регионе.

Хуситы в Йемене демонстрируют свое оружие Фото: Hani Mohammed/dpa/AP/picture alliance

В Йемене зейдиты составляют треть всего населения. Из рядов зейдитов хуситы вышли в 1990-х годах как военное и политическое движение. Их предыдущая организация была основана в 1994 году Хусейном аль-Хуси. После его смерти сторонники аль-Хуси назвали свое движение его именем и продолжили борьбу против политики тогдашнего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который в 2012 году ушел в отставку, а позже был убит.

Хуситы и гражданская война в Йемене

Со времен арабской революции 2011 года хуситы все чаще обвиняют центральные власти в Сане в маргинализации зейдитов и нарушении их прав. Одновременно хуситы ставят в вину правительству слишком хорошие отношения с Израилем и США. В 2014 году хуситы выступили против тогдашнего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади. У власти ему тогда удалось остаться благодаря вмешательству Саудовской Аравии, которая возглавила международную коалицию. С 2015 года эта коалиция борется против хуситов, но пока безуспешно.

Опирающиеся на поддержку Саудовской Аравии власти Йемена сегодня контролируют юг страны, а хуситы - север. В этом хуситов поддерживает Иран. Таким образом гражданская война в Йемене считается войной, которая на самом деле ведется чужими руками - Саудовской Аравией и Ираном. У хуситов есть танки, ракеты, другая военные техника, которую они, по их словам, отвоевали у йеменской армии.

Война в Йемене, по данным ООН, привела к одному из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. В апреле 2022 года стороны конфликта договорились о шестимесячном перемирии. Хотя его срок давно закончился и стороны не смогли договориться о его продлении, по факту оно все еще остается в силе.

Хуситы захватывают судно Galaxy Leader, 19 ноября 2023 года Фото: Houthi Media Center/AP/picture allaince

Идеология хуситов и отношения с Ираном

Идеологический курс хуситов выражен в их слогане, который содержит проклятие в адрес евреев, пожелание гибели США и Израиля - и победы ислама. На управляемой хуситами территории на севере страны они ввели строгий исламский порядок. Хуситы выступают против Америки и Израиля и считают себя частью возглавляемой Ираном "оси сопротивления". Сами себя хуситы называют "помощниками Аллаха". После воссоединения Йемена в 1990 году йеменское правительство позиционировало себя как пропалестинское, как и большинство арабских правительств. Хуситы сделали эту позицию еще более радикальной, тем самым завоевав поддержку значительной части населения страны.

Хуситы считаются союзниками Ирана. Тегеран рассматривает их как часть антиамериканской и антиизраильской "оси сопротивления" наряду с ливанским "Хезболлах", сирийским режимом и иракскими повстанцами, говорит политолог Хамидреза Азизи из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP). Но хуситы отличаются от других партнеров Ирана. По мнению эксперта, они не так тесно связаны с Ираном, как "Хезболлах", и напрямую не подчиняются иранскому командованию и не входят в его систему управления. В какой мере Тегеран на самом деле поддерживает хуситов, пока однозначно не ясно. То, что Иран играл большую роль в нападении хуситов на корабли в Красном море, сомнительно, говорит Фабиан Хинц (Fabian Hinz), эксперт по вопросам обороны в Международном институте стратегических исследований (IISS).

Американский корабль в Красном море (фото из архива) Фото: .S. Navy photo/abaca/picture alliance

Ответственность за войну в секторе Газа хуситы возлагают только на Израиль, не упоминая о нападении террористического движения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого были убиты более 1200 израильтян. Свои атаки на корабли в Красном море хуситы называют "актами возмездия" за войну в секторе Газа - как и ракеты, выпущенные ими по Израилю. Подобные нападения не являются серьезной военной угрозой, говорят эксперты - все ракеты были перехвачены израильской ПВО. Но эти атаки имеют значение в качестве внутриполитического месседжа, считает Фареа аль-Муслими, исследователь в аналитическом центре Chatham House. "Эта война - уникальная возможность для хуситов продемонстрировать свою антиизраильскую, антиамериканскую, пропалестинскую позицию", - говорит он.

Запад предупредил хуситов о последствиях

США, Германия и другие страны предостерегли хуситов от дальнейших атак. Спецпосланник США в Йемене Тим Лендеркинг пояснил, что Вашингтон стремится к широкой морской коалиции, чтобы защитить суда в Красном море, и дает сигнал хуситам, что с их действиями не будут мириться. Однако хуситы, по их собственным словам, собираются и "дальше поддерживать палестинцев несмотря на угрозы Запада, США и Израиля" - и даже пригрозили в ответ, что "вражеские действия против Йемена приведут к тяжелым последствиям".

Такая позиция, впрочем, представляет собой большой риск прежде всего для самих хуситов. Ведь именно им будет нанесен огромный урон в случае прямой конфронтации с возможным международным военным альянсом во главе с США. Правда, такой конфликт может также привести к тому, что часть населения Йемена проявит солидарность с хуситами, что только еще больше укрепит их власть внутри страны. Неясно также, как поведет себя в этом случае главный союзник хуситов - Иран.

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