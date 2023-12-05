Атаки хуситов в Красном море: что ждет торговые перевозки?

Йеменские повстанцы-хуситы, которых, вероятно, поддерживает Иран, стали чаще угрожать торговым судам. Что это означает для будущего коммерческих перевозок в регионе - у DW.

После масштабной атаки террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки "Ансар Аллах", которых, вероятно, поддерживает Иран, стали все чаще совершать нападения на торговые суда в Красном море. Можно ли сегодня считать коммерческое судоходство в этом регионе безопасным?

Нападения хуситов на торговые суда в Красном море

3 декабря нападению подверглись торговые суда Unity Explorer и Number Nine в Баб-эль-Мандебском проливе. Тогда представитель военного крыла хуситов Яхья Сери сообщил в соцсети X, что они нанесли удар по одному из этих судов беспилотником, а по другому - ракетой морского базирования. Ранее Сери предупреждал, что хуситы будут и далее "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

Unity Explorer и Number Nine, пославшим сигналы с просьбой о помощи, пришел на выручку находившийся поблизости корабль ВМС США USS Carney, который открыл огонь по дронам, в том числе в целях самозащиты. Из описания ситуации , предоставленного в ночь на 4 декабря Центральным командованием ВС США, следует, что в южной части Красного моря в этот день имели место четыре атаки на три не связанных друг с другом коммерческих судна. Третьим судном, подавшим сигнал о помощи в связи с угрозой со стороны хуситов, был сухогруз под панамским флагом Sophie II.

Эсминец ВМС США USS Carney пришел на помощь торговым судам в Красном море Фото: .S. Navy photo/abaca/picture alliance

"Эти нападения представляют собой прямую угрозу международной торговле и безопасности на море. Они подвергли опасности жизни международных экипажей, в которых были граждане множества стран со всего мира. У нас также есть все основания полагать, что эти нападения хотя и совершаются йеменскими хуситами, полностью поддерживаются Ираном. Соединенные Штаты рассмотрят все необходимые ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - заявило после этих инцидентов Центральное командование ВС США.

Возможная поддержка хуситов со стороны Ирана

На вероятную связь хуситов с Тегераном указывают и международные эксперты, в том числе политолог Мухаммед Эзз аль-Араб, научный сотрудник каирского Центра стратегических исследований Ahram. "Нападения на торговые суда в Красном море преследуют, прежде всего, одну цель. Хуситы пытаются оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил войну в Газе, - приводит его слова на своем сайте новостная программа Tagesschau немецкого телеканала ARD. - Это связано с тем, что хуситы входят в так называемую "ось сопротивления", которую поддерживает Иран в борьбе против Израиля".

Аналогичное мнение высказывает и Димитрис Маниатис, главный операционный директор частной морской охранной компании Seagull Maritime. Участившиеся атаки на связанные с Израилем суда в Красном море он называет "частью войны по принципу "око за око" между США и Великобританией и Ираном", в которую могут быть втянуты и другие страны. Хуситов Маниатис считает "теми, кто ведет для Тегерана прокси-войны против Израиля и других".

Между тем число захватов судов в Персидском заливе, а также в Ормузском и Оманском проливах начало расти еще за несколько месяцев до нападения 7 октября ХАМАС на Израиль. Наблюдатели связывают это с усилением напряженности между США и Ираном и ограничениями на торговлю иранской нефтью, введенными Вашингтоном.

Иран отрицает связь с хуситами

26 ноября у берегов Йемена в Аденском заливе был захвачен танкер Central Park, управляемый бизнесменом из Израиля. На следующий день американский телеканал Fox News сообщил, что команда эсминца США USS Mason при поддержке ВМС Японии задержала участников атаки танкера, попытавшихся скрыться. Хотя на борту Central Park не было израильтян, Израиль назвал инцидент "иранским террористическим актом" и указал, что он будет иметь "серьезные последствия" для международной безопасности на море.

Хуситы открыто поддерживают палестинцев, 27 октября 2023 года, Сана Фото: Mohammed Huwais/AFP

Ранее, 19 ноября, хуситы взяли на абордаж в Красном море судно Galaxy Leader, которое было арендовано японской компанией и следовало под флагом Багамских островов. Компания Ambrey, занимающаяся вопросами обеспечения безопасности на море, сообщила тогда, что "владелецем судна указана фирма Ray Car Carriers", а ее материнская компания принадлежит израильскому бизнесмену Аврааму Унгару. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с заявлением, что судно было "захвачено по иранской прихоти йеменскими повстанцами-хуситами".

Со своей стороны, власти Ирана категорически отвергли обвинения в причастности к инциденту. "Мы неоднократно заявляли, что группы сопротивления в регионе действуют независимо и спонтанно, исходя из своих интересов и интересов своих народов", - подчеркнул 20 ноября официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафи.

Ущерб мировому судоходству от пиратства

В ООН подсчитали, что пиратство обходится мировому судоходству в 12 миллиардов долларов в год. По данным Центра сообщений о пиратстве Международного морского бюро, в 2022 году по всему миру было зафиксировано 115 случаев пиратства и вооруженных разбойных нападений. Это меньше, чем в предыдущем году.

Половина нападений на суда в 2022 году произошла в Юго-Восточной Азии, особенно уязвим в этом отношении был Сингапурский пролив. Проблемными регионами являются также Южная и Центральная Америка и моря у побережья Нигерии, Ганы и Анголы.

Димитрис Маниатис полагает, что в ближайшее время число нападений хуситов на связанные с Израилем торговые суда в Красном море увеличится. "Мы ожидаем, что это произойдет снова. Они показали, что могут делать это, и они стремятся привлечь внимание СМИ. У них есть информация об израильских кораблях. Они знают, что делают. Связанные с Израилем суда станут мишенями. Это очень просто отследить", - считает эксперт.

И действительно, лидер "Ансар Аллах" Абдул Малик аль-Хути заявил, что эта группировка ищет израильские суда в Красном море - даже те, на которых нет израильского флага.

Насколько опасны хуситы для торгового судоходства?

По оценке Хариша Натараджана, главы отдела экономического анализа в лондонской AKE International, консалтинговой компании по рискам безопасности, пиратство остается основным риском для коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе. Однако оно носит "корыстный, криминальный характер", уточняет эксперт, напоминая, что в последние годы хуситы к захвату судов не прибегали.

"Захват судна Galaxy Leader был политически мотивирован. Как таковая угроза торговому судоходству (в Красном море. - Ред.) в целом невелика, и, скорее всего, она сохранится (на таком уровне. - Ред.) из-за очень специфического характера нападения на эти суда", - пояснил в беседе с DW Джон Стауперт из Международной палаты судоходства. На сегодняшний день, добавляет он, страховые компании не изменили свою практику, а из-за специфического характера инцидентов весьма маловероятно, что "это приведет к масштабному переводу судов из Красного моря на другие маршруты".

По оценке Хариша Натараджана из AKE International, ситуация с нападениями хуситов на торговые суда в Красном море будет отражением развития событий в секторе Газа: рост интенсивности боевых действий Израиля, вероятно, приведет к усилению риска новых нападений на израильские корабли, возможно - и на американские и западные активы.

"Мы не ожидаем сокращения объемов морской торговли. Просто безопасность, а значит, и расходы, будут повышены, - резюмирует Димитрис Маниатис. - Большинство судов, в конце концов, не имеют отношения к Израилю".

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