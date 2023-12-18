Судоходные компании меняют маршруты из-за обстрелов у Йемена

С начала войны между Израилем и ХАМАС связанное с Ираном хуситское ополчение в Йемене неоднократно атаковало корабли в Красном море. Крупные судоходные компании изменяют маршруты перевозок.

Еще одно судно, предположительно, атаковано в Баб-эль-Мандебском проливе между Красным морем и Аденским заливом, который уже несколько недель подвергается обстрелам со стороны йеменских хуситов. О происшествии в понедельник, 18 декабря, соообщило британское агентство по безопасности и охране на море (UKMTO). По информации агентства AFP, взрыв произошел примерно в двух морских милях от судна.

Как сообщается, инцидент произошел во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Бахрейн, где находится база Пятого флота ВМС США. Согласно заявлению Пентагона, Остин намерен обсудить формирование возможных "многосторонних коалиций в ответ на агрессию на море", которая угрожает "судоходству и мировой экономике". В последние дни военные корабли Великобритании и США сбили несколько боевых беспилотников, запущенных с территории Йемена, контролируемой хуситами.

Крупные судоходные компании перестали использовать Суэцкий канал

С начала войны между Израилем и радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС, признанной террористической организацией в США, ЕС и ряде стран, связанное с Ираном хуситское ополчение в Йемене неоднократно запускало беспилотники и ракеты по Израилю и атаковало корабли в Красном море, важнейшем маршруте для международной торговли. Ежегодно тысячи судов проходят через Баб-эль-Мандебский пролив между Йеменом, расположенным на юго-западной оконечности Аравийского полуострова, и Африканским Рогом.

В последние дни четырекрупные контейнерные судоходные компании, включая лидера отрасли MSC, объявили о том, что они больше не будут проводить свои суда через этот пролив. Вместо того, чтобы использовать Суэцкий канал, как кратчайший путь из Европы в Азию, через который проходит около 15 процентов мирового судоходства, они вынуждены будут обходить Африку мимо мыса Доброй Надежды, что приведет к дополнительным расходам и задержкам.

Нефтяная компания BP, отмечает агентство Reuters, также временно приостановила все перевозки через Красное море. Это повышает риск того, что кризис, который до сих пор затрагивал в основном транспортировку промышленных товаров, может распространиться и на энергетический сектор. На фоне этих опасений цены на сырую нефть в начале недели начали расти.

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