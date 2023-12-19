США намерены защищать свободу навигации в Красном море

Операция Prosperity Guardian запущена на фоне нападений йеменских хуситов на суда в Красном море и объединит 10 стран, заявил министр обороны США Остин.

США запустят миссию по обеспечению свободы навигации в Красном море на фоне нападений связанного с Ираном хуситского ополчения в Йемене на суда в регионе. С таким заявлением министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выступил в понедельник, 18 декабря. В операции Prosperity Guardian кроме США будут участвовать Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция, сообщил глава Пентагона.

Обострившаяся обстановка "угрожает свободной торговле, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право", подчеркнул Остин. Красное море является важным водным путем и крупным торговым коридором, облегчающим международную торговлю, отметили в Вашингтоне.

Госдепартамент осудил атаки хуситов на коммерческие суда

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом осудил атаки хуситского ополчения в Йемене на торговые суда в Красном море. Глава американской дипломатии призвал к сотрудничеству всех партнеров с целью сохранить безопасность на море, указал Госдепартамент .

Только 18 декабря атакам со стороны хуситов подверглись два торговых судна - танкер Swan Atlantic и балкер M/V Clara - в южной части Красного моря, заявило ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). По данным военных, сообщений о пострадавших не поступало.

Крупные судоходные компании больше не используют Суэцкий канал

Ежегодно тысячи судов проходят через Баб-эль-Мандебский пролив между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова и северо-восточной частью Африки. Связанное с Ираном хуситское ополчение в Йемене неоднократно запускало беспилотники и ракеты по Израилю, а также атаковало корабли в Красном море с начала войны между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, признанным террористической организацией в США, Евросоюзе и ряде стран.

Уже четыре крупные контейнерные судоходные компании, включая лидера отрасли MSC, отказались проводить свои суда через этот пролив. Вместо того, чтобы использовать Суэцкий канал, как кратчайший путь из Европы в Азию, они вынуждены будут обходить Африку мимо мыса Доброй Надежды, что приведет к дополнительным расходам и задержкам.

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