Эсминец США уничтожил 14 дронов, запущенных из Йемена

При уничтожении запущенных хуситами дронов корабли в этом районе Красного моря не пострадали. Партнеры США были предупреждены, сообщает Centcom.

Эсминец ВМС США USS Carney (DDG64) ранним утром субботы, 16 декабря, уничтожил в Красном море 14 беспилотников, запущенных из районов Йемена, контролируемых повстанцами-хуситами. Об этом сообщило в тот же день, 16 декабря, в соцсети X Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

"Эти беспилотные летательные аппараты были оценены как ударные дроны одностороннего действия и были сбиты без ущерба для кораблей в этом районе и без сообщений о пострадавших. Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", - говорится в посте.

Нападения хуситов на корабли в Красном море

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах", которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

На фоне этих атак две судоходные компании - Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM - объявили 16 декабря, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мендебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Ранее о таком же решении сообщили немецкая судоходная компания Hapag-Lloyd и датская Maersk - крупнейший в мире контейнерный перевозчик.

При этом компания Hapag-Lloyd пояснила, что ограничение будет действовать до 18 декабря, после чего будет принято решение, следует ли возобновлять трафик. Ранее контейнеровоз, находящийся под управлением Hapag-Lloyd, также обстреляли из Йемена проиранские хуситы.

Поездка министра обороны США на Ближний Восток

Вечером 16 декабря министр обороны США Ллойд Остин отправился в поездку на Ближний Восток, в ходе которой он намерен посетить Израиль, Бахрейн и Катар. Целью этого тура является "подчеркнуть приверженность США усилению региональной безопасности и стабильности", следует из заявления Остина в соцсети X.

Как говорится в пресс-релизе Пентагона , обнародованном 15 декабря, в ходе визита главы Минобороны США в Бахрейн будут обсуждаться "усилия США по созданию многосторонних коалиций для ответа на морскую агрессию, угрожающую судоходству и мировой экономике".

"Мы поговорим с ними (властями Бахрейна. - Ред.) в многонациональном формате о работе, которую мы проводим, особенно в свете растущей агрессии хуситов в Красном море", - приводятся в сообщении американского оборонного ведомства слова неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Темой переговоров Остина с военным руководством Израиля, как ожидается, станут дальнейшие шаги в войне с ХАМАС после возможного прекращения интенсивных наземных операций и авиаударов, указал чиновник.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 18 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

Смотрите также: