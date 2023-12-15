Maersk прекращает перевозку грузов через Красное море

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик сообщил, что приостанавливает перевозки через Красное море с 15 декабря. В Maersk объяснили это нападениями на суда со стороны боевиков-хуситов.

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик - датская компания Maersk - объявил, что все его суда, маршрут которых пролегает через южную часть Красного моря, прекратят курсировать на этом направлении с пятницы, 15 декабря, из-за нападений боевиков-хуситов. "После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз мы дали указание всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через пролив Баб-эль-Мандаб, приостановить свое движение до дальнейшего уведомления с 15 декабря", - цитирует заявление компании агентство Bloomberg.

В заявлении отмечается, что боевики атакуют коммерческие суда, связанные с Израилем, в ответ на конфликт в секторе Газа. Нападения происходят на узком участке пролива Баб-эль-Мандеб, который соединяет Индийский океан с Красным морем. Этот путь открывает доступ через Суэцкий канал в сторону Египта и дальше на север. За последние сутки близ Йемена подверглись нападению или повреждению три контейнеровоза. В компании не уточнили, когда ее суда вернутся в этот регион.

Прекратить перевозки через Красное море решила и немецкая cудоходная компания Hapag-Lloyd, пояснив, что эта мера будет действовать до 18 декабря, после чего будет принято решение, следует ли возобновлять свой трафик. Ранее контейнеровоз, находящийся под управлением Hapag-Lloyd, обстреляли из Йемена проиранские хуситы.

Атаки на гражданские суда в Красном море со стороны хуситской проиранской группировки "Ансар Аллах", ставшие регулярными с ноября, вынуждают США и их союзников искать военный ответ. Хуситы 13 декабря заявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль. Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок и около 5 процентов мировых объемов транспортировки нефти.

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