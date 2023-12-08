Путин платит Ирану за лояльность

Кремль продолжает тратить деньги на модернизацию армии и инфраструктуры Ирана, а также позиционирует себя как одну из опор мирового антиамериканизма, считает Константин Эггерт.

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Владимиру Путину недавно пришлось отведать того блюда, которым он имеет привычку потчевать других. В четверг, 7 декабря, он выслушал целую лекцию от приезжавшего в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси об "израильском геноциде в секторе Газа" и о том, как Запад этому "геноциду" якобы потворствует.

Путин и Глобальный Юг

Сам Путин по теме войны в секторе Газа в последнее время высказывается осторожно и акцентирует внимание на необходимости оказать гуманитарную помощь населению Газы. Риторика о недопустимости "коллективной ответственности" палестинцев за нападение террористов на Израиль теперь звучит из Москвы реже, чем раньше. Перед Глобальным Югом - главной целевой аудиторией Кремля с начала полномасштабной агрессии против Украины - Путин уже отметился в октябре как защитник палестинцев и ХАМАС, признанной большинством стран Запада террористической организацией, делегацию которой, однако, президент РФ принял сразу после бойни, устроенной боевиками на юге Израиля.

Константин Эггерт

Существенно повлиять на ситуацию Москва не может. Иран, один из главных спонсоров ХАМАС, все решения в этой сфере будет принимать без особой координации с Москвой.

Как едва ли продвинулось далеко и давнее предложение Путина о посредничестве в продолжении нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Эту роль уже играет Китай, без финансово-экономической поддержки которого находящейся многие годы под санкциями иранской экономике было бы трудно устоять.

Россия и Иран - интересы сходятся

Но российский и иранский режимы по-настоящему и надолго заинтересованы друг в друге. Для обоих важно выжить. Поставки иранских дронов России для войны против Украины в Кремле очень ценят прежде всего как прямую и однозначную демонстрацию солидарности. Для обоих режимов демонстрация союзнических отношений - способ доказать собственному населению, что изоляция от Запада им нипочем, а выгод - множество. В случае с Ираном это совершенно точно так: ведь он во многом живет в кредит (причем долгосрочный) у России.

Незадолго до приезда иранского президента в Москву Тегеран объявил о достижении окончательных договоренностей о поставке ему боевых самолетов Су-35, вертолетов Ми-28 и тренировочных самолетов Як-130. Москва не подтвердила и не опровергла эти сообщения иранцев. Российские официальные лица вообще почти ничего не говорят об этой сделке, первая информация о которой появилась в марте этого года. Совершенно ничего не известно о том, как иранцы расплатятся за поставки. Скорее всего, так же, как и в случае со строительством железнодорожного коридора с севера на юг Ирана , финансирование возьмет на себя Россия.

Об этом проекте, который позволит перевозить российские товары через Азербайджан в иранские порты Персидского залива, Путин любит упоминать при каждом удобном случае как о доказательстве технических возможностей России и подтверждении особого характера отношений с Тегераном. Однако проект, даже по официальным данным, не будет закончен раньше 2030 года, да и это кажется специалистам чересчур оптимистичным сроком. И речь идет не только о самой железнодорожной колее (они в Иране часто односторонние), но и создании сопутствующей инфраструктуры, в том числе портовой.

Единый фронт против Америки

В день визита Эбрахима Раиси Москва объявила о еще одной громкой инициативе - подписании в ближайшие дни соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Прокремлевские комментаторы уже говорят о том, что в ближайшие годы Иран станет полноправным членом союза. В ЕАЭС Россия - самый влиятельный участник, а официальное включение Ирана в пророссийский блок в Кремле считают первостепенной задачей.

А еще с 1 января 2024 года Иран становится членом BRICS. Москва этому уделяет особое внимание. Заместитель главы МИД РФ Лаврова Сергей Рябков недавно специально обсуждал эту тему с заместителем министра иностранных дел Ирана и бывшим многолетним послом в Москве Мехди Сафари. Для России появление Ирана в составе BRICS очень важно. Ведь одновременно с ним в организацию вступят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Путин побывал в обеих странах одним днем прямо накануне визита Раиси. Кремль возлагает много надежд на обновленный BRICS. Внутри этой организации можно будет коллективно обсуждать нефтяную политику и обход западных санкций, вырабатывать конкретные решения со всеми главными партнерами России, включая Китай.

Путин готов платить за союз с Тегераном - ведь эти траты укрепляют иранский режим, выживание которого для Кремля очень важно. В ответ Москва получает и поставки иранских дронов для войны с Украиной, и обход санкций, и договоренности в сфере нефти и газа, и доступ к портам, где российские подсанкционные грузы не конфискуют, и укрепление репутации России как одной из главных опор Глобального Юга и мирового антиамериканизма.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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