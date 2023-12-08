  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Путин платит Ирану за лояльность

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
8 декабря 2023 г.

Кремль продолжает тратить деньги на модернизацию армии и инфраструктуры Ирана, а также позиционирует себя как одну из опор мирового антиамериканизма, считает Константин Эггерт.

https://p.dw.com/p/4Zw7c
Флаги Ирана, России и США
Фото: Zoonar/picture alliance

Владимиру Путину недавно пришлось отведать того блюда, которым он имеет привычку потчевать других. В четверг, 7 декабря, он выслушал целую лекцию от приезжавшего в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси об "израильском геноциде в секторе Газа" и о том, как Запад этому "геноциду" якобы потворствует.

Путин и Глобальный Юг

Сам Путин по теме войны в секторе Газа в последнее время высказывается осторожно и акцентирует внимание на необходимости оказать гуманитарную помощь населению Газы. Риторика о недопустимости "коллективной ответственности" палестинцев за нападение террористов на Израиль теперь звучит из Москвы реже, чем раньше. Перед Глобальным Югом - главной целевой аудиторией Кремля с начала полномасштабной агрессии против Украины - Путин уже отметился в октябре как защитник палестинцев и ХАМАС, признанной большинством стран Запада террористической организацией, делегацию которой, однако, президент РФ принял сразу после бойни, устроенной боевиками на юге Израиля.

Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW
Константин Эггерт

Существенно повлиять на ситуацию Москва не может. Иран, один из главных спонсоров ХАМАС, все решения в этой сфере будет принимать без особой координации с Москвой. 

Как едва ли продвинулось далеко и давнее предложение Путина о посредничестве в продолжении нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Эту роль уже играет Китай, без финансово-экономической поддержки которого находящейся многие годы под санкциями иранской экономике было бы трудно устоять. 

Россия и Иран - интересы сходятся

Но российский и иранский режимы по-настоящему и надолго заинтересованы друг в друге. Для обоих важно выжить. Поставки иранских дронов России для войны против Украины в Кремле очень ценят прежде всего как прямую и однозначную демонстрацию солидарности. Для обоих режимов демонстрация союзнических отношений - способ доказать собственному населению, что изоляция от Запада им нипочем, а выгод - множество. В случае с Ираном это совершенно точно так: ведь он во многом живет в кредит (причем долгосрочный) у России.

Незадолго до приезда иранского президента в Москву Тегеран объявил о достижении окончательных договоренностей о поставке ему боевых самолетов Су-35, вертолетов Ми-28 и тренировочных самолетов Як-130. Москва не подтвердила и не опровергла эти сообщения иранцев. Российские официальные лица вообще почти ничего не говорят об этой сделке, первая информация о которой появилась в марте этого года. Совершенно ничего не известно о том, как иранцы расплатятся за поставки. Скорее всего, так же, как и в случае со строительством железнодорожного коридора с севера на юг Ирана, финансирование возьмет на себя Россия.

Об этом проекте, который позволит перевозить российские товары через Азербайджан в иранские порты Персидского залива, Путин любит упоминать при каждом удобном случае как о доказательстве технических возможностей России и подтверждении особого характера отношений с Тегераном. Однако проект, даже по официальным данным, не будет закончен раньше 2030 года, да и это кажется специалистам чересчур оптимистичным сроком. И речь идет не только о самой железнодорожной колее (они в Иране часто односторонние), но и создании сопутствующей инфраструктуры, в том числе портовой.

Единый фронт против Америки

В день визита Эбрахима Раиси Москва объявила о еще одной громкой инициативе - подписании в ближайшие дни соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Прокремлевские комментаторы уже говорят о том, что в ближайшие годы Иран станет полноправным членом союза. В ЕАЭС Россия - самый влиятельный участник, а официальное включение Ирана в пророссийский блок в Кремле считают первостепенной задачей.

А еще с 1 января 2024 года Иран становится членом BRICS. Москва этому уделяет особое внимание. Заместитель главы МИД РФ Лаврова Сергей Рябков недавно специально обсуждал эту тему с заместителем министра иностранных дел Ирана и бывшим многолетним послом в Москве Мехди Сафари. Для России появление Ирана в составе BRICS очень важно. Ведь одновременно с ним в организацию вступят Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Путин побывал в обеих странах одним днем прямо накануне визита Раиси. Кремль возлагает много надежд на обновленный BRICS. Внутри этой организации можно будет коллективно обсуждать нефтяную политику и обход западных санкций, вырабатывать конкретные решения со всеми главными партнерами России, включая Китай.

Путин готов платить за союз с Тегераном - ведь эти траты укрепляют иранский режим, выживание которого для Кремля очень важно. В ответ Москва получает и поставки иранских дронов для войны с Украиной, и обход санкций, и договоренности в сфере нефти и газа, и доступ к портам, где российские подсанкционные грузы не конфискуют, и укрепление репутации России как одной из главных опор Глобального Юга и мирового антиамериканизма.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Что нужно Москве от Ирана?

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на сайте DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Шахеды" на службе у Путина: иранские дроны - последняя надежда Кремля? DW Новости (26.10.2022)

"Шахеды" на службе у Путина: иранские дроны - последняя надежда Кремля? DW Новости (26.10.2022)

Воздушная тревога по всей Украине звучит почти ежедневно. Нередко удары наносятся целыми "стаями" дронов-камикадзе, которые, судя по всему, ранее Россия закупила у Ирана. И Москва, и Тегеран это отрицают. Украина и Запад в этом уверены, ЕС уже ввел дополнительные санкции против Ирана. Так чем именно помогают российским военным иранские дроны и как долго ими еще будут обстреливать Украину?
26 октября 2022 г.37:59 мин.

Заявление президента РФ Путина по ситуации в секторе Газа

Заявление президента РФ Путина по ситуации в секторе Газа
www.interfax.ru

Сообщение агентства Reuters о сделке между Ираном и РФ в сфере вооружений

Сообщение агентства Reuters о сделке между Ираном и РФ в сфере вооружений
www.reuters.com
Показать еще