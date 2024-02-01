Гибель американских солдат в Иордании. Как ответят США?

Президент США Джо Байден, видимо, уже решил, как ответит на гибель трех американских солдат в ходе атаки дрона на военный объект в Иордании. Какие у него есть варианты?

Ожидается, что тела трех американских солдат, погибших 28 января в результате атаки дрона на военный объект США в Иордании, будут возвращены на родину в пятницу, 2 февраля. Президент Джо Байден примет участие в траурной церемонии. Он уже сообщил, что принял решение о том, каким будет ответ на эту атаку, в проведении которой Вашингтон обвиняет поддерживаемые Ираном военизированные формирования. По словам Байдена, главная цель сейчас - предотвратить дальнейшую эскалацию. "Я не думаю, что нам нужна еще одна война на Ближнем Востоке", - отметил президент в Белом доме 30 января.

По сообщениям информагентств, пока неясно, какая именно из нескольких поддерживаемых Тегераном группировок несет ответственность за нападение на "Башню 22" - пункт материально-технического обеспечения, на котором несут службу около 350 американских военных и который расположен на севере Иордании у ее границы с Сирией. После атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября на Ближнем Востоке неоднократно происходили нападения на американских военных. С 18 октября по 30 января, по их данным, в общей сложности было совершено 166 нападений на военные объекты США, из них 67 - в Ираке, 98 - в Сирии и одно - в Иордании.

Джон Кирби Фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Удар беспилотника 28 января стал первым с начала войны между Израилем и ХАМАС, в результате которого погибли американские солдаты. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам, что не будет прогнозировать американский ответ на ту атаку. Из его комментариев, однако, можно сделать вывод, что США будут отвечать в несколько этапов. "Вполне возможно, что вы увидите многоступенчатый подход, не только одно действие, но, возможно, несколько в течение определенного периода времени", - уточнил Кирби.

Каким будет ответ США?

Отношения Тегерана и Вашингтона остаются враждебными уже несколько десятилетий - с момента Исламской революции в Иране в 1979 году. Американский аналитический центр Atlantic Council опросил нескольких экспертов о возможной реакции США на удар по их военному объекту в Иордании. По мнению экспертов, маловероятно, что Соединенные Штаты полностью воздержатся от военного ответа на атаку дроном "Башни 22".

Спутниковый снимок военного объекта США "Башня 22", расположенного в Иордании Фото: Planet Labs PBC/picture alliance

Американские войска, у которых сейчас на Ближнем Востоке, среди прочего, и несколько авианосцев, могут нанести точечные удары по иранским объектам и силам в регионе. Ведь именно Иран, как считается, финансирует и снабжает оружием многочисленные вооруженные формирования в странах региона. Подобные требования исходят в основном от республиканцев в Конгрессе США.

Возможны атаки на военно-морские базы Ирана, а также непосредственно на подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По иранским данным, несколько бойцов КСИР были недавно убиты в результате израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску.

Кристин Хелберг Фото: DW

Однако США также могут с воздуха атаковать позиции поддерживаемых Ираном вооруженных формирований: в Сирии, Ираке или в других странах региона. Израиль неоднократно совершал подобные налеты, чтобы поразить стратегические объекты, склады оружия или важных военачальников - и таким образом устранить потенциальные источники опасности. Эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг не верит, что США будут атаковать напрямую территорию Ирана.

"Я бы сказала, более вероятно, что Пентагон будет наносить хирургические удары по иранским объектам за пределами этой страны, а не бомбить ее непосредственно, чтобы избежать большой войны с Исламской Республикой", - пояснила Хелберг в интервью DW. Но, по ее словам, президент Байден также может отдать приказ о проведении спецопераций или других тайных действий против высокопоставленных иранских лидеров или ключевых объектов режима. Для чего потребуется использование разведслужб и спецназа.

Дипломатия и политика

Даже если американский ответ, скорее всего, будет включать военную составляющую, в распоряжении правительства США также имеется широкий арсенал политико-дипломатических мер. Вашингтон может попытаться усадить региональную державу Иран за стол переговоров и найти политическое решение. Однако более вероятно, что Соединенные Штаты продолжат политику, направленную на международную изоляцию Ирана, чтобы усилить давление на его власти.

К числу возможных политических мер относится дальнейшее ужесточение ныне существующих экономических санкций против Тегерана. Вашингтон, полагают наблюдатели, может оказать еще большее давление на третьи страны и международные финансовые институты, чтобы ограничить свободу действий иранского руководства в этой сфере.

Сразу же после террористической атаки ХАМАС на Израиль США увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Нападение на американскую военную базу в Иордании, приведшее к гибели трех солдат, может побудить власти в Вашингтоне направить в регион еще больше своих военных - для устрашения и усиления сдерживания.

Истребитель F-18 взлетает с палубы американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (фото из архива) Фото: Andrew Schneider/U.S. Navy photo/abaca/picture alliance

На техническом уровне США сами могли бы повысить свои возможности по защите от атак беспилотников и лучше оснастить своих союзников в регионе. "Большая дилемма заключается в том, что ответные меры и политика сдерживания до сих пор не срабатывали, - констатирует эксперт по Ближнему Востоку Хелберг. - Соединенные Штаты нанесли десятки ответных ударов, но они привели лишь к новым атакам, например, со стороны хуситов или поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке и Сирии. Так что сдерживание не работает".

Взгляд в историю

В прошлом Соединенные Штаты часто отвечали на угрозы или нападения на Ближнем Востоке сочетанием военных, дипломатических и экономических мер. Выбранная стратегия зависела от различных факторов, включая характер угрозы, внутриполитическую ситуацию в США и глобальную геополитическую динамику.

Касем Сулеймани (фото из архива) Фото: Sephanews/ZUMA Press/picture alliance

Предшественник Байдена Дональд Трамп четыре года назад отдал приказ убить командира "Аль-Кудс", спецподразделения КСИР, популярного иранского генерала Касема Сулеймани с помощью беспилотника, когда генерал находился в иракской столице Багдаде. Ранее Трамп возложил на Сулеймани косвенную ответственность за несколько терактов - в том числе за нападение проиранских формирований на посольство США в Багдаде.

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