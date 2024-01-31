Военные базы США на Ближнем Востоке: что, где и сколько

Их первоначальная миссия давно закончилась, но американские солдаты все еще в Сирии и Ираке. С ростом напряженности на Ближнем Востоке военное присутствие США в регионе все чаще ставится под сомнение.

В районе границы между Сирией и Иорданией в результате атаки беспилотника в воскресенье, 28 января, трое американских солдат погибли и еще около 30 получили ранения. Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон не оставит этот удар без ответа.

По данным Пентагона, за последние четыре месяца поддерживаемые Ираном вооруженные формирования совершили более 150 нападений на военные объекты, используемые американскими войсками в Ираке и Сирии. Происходящее усиливает серьезные опасения по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке, генсек ООН Антониу Гутерриш в связи с этим предупредил о возможном "дальнейшем распространении" на весь регион войны, которую в секторе Газа Израиль ведет с группировкой ХАМАС, признанной США, Германией и многими другими странами Запада террористической организацией.

В то же время конфликт в Газе заставляет все стороны - ближневосточные страны, на территории которых размещены американские военные базы, а также сами США - переоценивать их партнерские отношения в сфере безопасности.

Сирия: конкуренция международных игроков и интересов

Воскресная атака дрона произошла в районе военной базы Эт-Танф в сирийской провинции Хомс, недалеко от границ с Ираком и Иорданией. "С 2016 года Эт-Танф служила отправной точкой для операций по борьбе с "Исламским государством" и для подготовки отрядов сирийской вооруженной оппозиции, сражающихся с джихадистами из ИГ", - написали на прошлой неделе эксперты аналитического центра International Crisis Group (ICG) в своем докладе об этом регионе.

Около 900 американских военнослужащих находятся в Сирии якобы в составе международной коалиции, борющейся с террористами "Исламского государства", которые в 2014 году захватили значительные территории Ирака и Сирии, но к 2019 году, как считается, были в основном разгромлены.

Американские военные в Эт-Танфе, май 2017 года Фото: picture-alliance/AP Photo/Hammurabi's Justice News

В последнее время наблюдатели констатируют, что операции против ИГ практически не проводятся - что вызывает предположения о том, что сохранение Вашингтоном базы Эт-Танф связано не только с уничтожением джихадистов, но и с противодействием проиранским подразделениям и нынешним сирийским властям во главе с президентом Башаром Асадом. В Дамаске считают нахождение американских военных на территории страны незаконным и требуют их немедленного ухода.

При этом пограничная зона в этой части северной Сирии - настоящая головоломка, где сталкиваются интересы различных игроков, включая Турцию, Россию, Иран, США, а также различных сирийских группировок. Эт-Танф используется для "пресечения деятельности иранских прокси в Сирии(...) и служит рычагом давления в затянувшихся переговорах о будущем страны", утверждали недавно аналитики из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Американские солдаты также поддерживают так называемые "партнерские организации" в регионе, включая оппозиционные Асаду Сирийские демократические силы (СДС) и сирийско-курдскую группировку, которая контролирует значительную часть северо-восточной Сирии.

Иордания: сложное балансирование властей в Аммане

28 января дрон-камикадзе атаковал так называемую "Башню 22" - пункт материально-технического обеспечения, который расположен примерно в 20 км от базы Эт-Танф и на котором службу несут около 350 американских военных, предположительно ведущих борьбу с ИГ. При этом "Башня 22" непосредственно находится в Иордании, хотя власти последней, похоже, пытались преуменьшить этот факт, утверждая, что атака дрона не затронула ее территорию.

Король Иордании Абдалла II Фото: Hannibal Hanschke/AFP/Getty Images

Королевская семья Иордании критически относится к тому, как Израиль ведет боевые действия в Газе, а подавляющее большинство иорданцев не на его стороне в палестино-израильском конфликте. Поэтому власти в Аммане и королевская семья вынуждены искать баланс между такими общественными настроениями и долгосрочным сотрудничеством и контактами с США и Израилем.

На данный момент в Иордании по соглашению с ее правительством находятся около 3000 американских военнослужащих. Американцы также выделили деньги на финансирование и развертывание охраны границ страны. Военные США регулярно используют иорданские авиабазы. При этом иорданцы, например, отрицают, что через их границу доставляется американское оружие Израилю.

Ирак: против джихадистов ИГ?

Во время и после вторжения США в Ирак, в результате которого был свергнут режим Саддама Хусейна, численность американских войск в стране достигала примерно 150 000 человек. Но за два десятилетия она сократилась до 2500. Американские военные остаются в Ираке также в составе международной коалиции, борющейся с экстремистской группировкой ИГ.

"Если быть на самом деле честным, то дебаты (о нахождении войск США. - Ред.) сдвинулись с аргумента про миссию по борьбе с ИГ, - сообщил недавно в интервью DW Саджад Джияд, научный сотрудник аналитического центра The Century Foundation. - Иракцы, вероятно, сами обладают достаточными возможностями, чтобы не допустить возобновления крупного повстанческого движения на основе ИГ". Но есть, добавил Джияд, другие преимущества присутствия американских военных - такие как обучение иракской армии, разведка, поддержка с воздуха и обмен разведданными. В Багдаде, по его мнению, США видят также в качестве противовеса растущему иранскому влиянию в стране.

Пропалестинская демонстрация в Багдаде. Конфликт в Газе усилил в Ираке недовольство военным присутствием США в стране Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/picture alliance

Но именно поэтому нападения на войска Соединенных Штатов происходят в Ираке уже много лет: поддерживаемые Тегераном вооруженные формирования, которые теперь играют значительную роль в иракской политике, выступают против американского военного присутствия и находят множество причин, чтобы наносить по базам США удары ракетами и дронами-камикадзе.

Война в Газе дает им еще больше поводов для этого. С января 2021 года в течение двух лет в Ираке в общей сложности было совершено около 60 нападений на американских солдат. С середины октября 2023 года - всего за четыре месяца - их случилось уже около 160. Недавно начались переговоры Ирака и США, в ходе которых выяснится, попросят ли оставшихся в стране американских военных (сейчас они находятся там по приглашению Багдада для борьбы с ИГ) навсегда ее покинуть.

Катар, Бахрейн, Кувейт: США как союзник монархий Персидского залива

На сегодняшний день самые крупные военные контингенты США размещены в небольших государствах-монархиях Персидского залива. В Катаре, Кувейте и Бахрейне в общей сложности базируются более 30 000 американских военнослужащих. Все три страны залива Вашингтон относит к категории "основных союзников, не входящих в НАТО".

В результате партнерства в военной сфере, которое развивалось с конца 1980-х годов, Кувейт сейчас занимает четвертое место в мире по численности размещенных на его территории американских войск. Несмотря на то, что Кувейт - страна небольшая, она "имеет стратегическое значение благодаря ключевому географическому положению в северо-восточной части Аравийского полуострова и у воздушного коридора Европа - Азия", указывали аналитики вашингтонского Института Ближнего Востока в докладе за 2022 год.

Сам Кувейт часто занимает нейтральную позицию в региональных спорах и зависит в сфере обороны от военного присутствия США. В отличие от многих других союзников Вашингтона в регионе он не берет с американцев плату за использование своей территории.

В Катаре на авиабазе Эль-Удейд размещено около 10 000 военнослужащих США. Она была штаб-квартирой во время операций Пентагона в Афганистане и последующего вывода войск из этой страны в 2021 году. Катар и Соединенные Штаты поддерживают отношения в военной области с начала 1990-х годов, а в начале января 2024 года стороны еще на 10 лет продлили соглашение о присутствии американцев на Эль-Удейд. Наблюдатели предполагают, что о сделке не было публично объявлено из-за продолжающегося конфликта в Газе, напоминая, что именно в Катаре находится политический офис ХАМАС.

База американского ВМФ в Бахрейне (фото из архива) Фото: MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images

Наконец, крупнейшая американская военно-морская база на Ближнем Востоке располагается в Бахрейне, где базируются 5-й флот США и более 9000 военных. Бахрейн - первое государство на Ближнем Востоке, где появилась крупная военная база Соединенных Штатов. "Со стратегической точки зрения Бахрейн является центральным узлом международного морского присутствия, обеспечивающим безопасность важнейших мировых перевалочных пунктов, - подчеркивали эксперты Атлантического совета (Atlantic Council) в конце 2023 года, после того как Бахрейн подписал новое соглашение о стратегическом сотрудничестве с США.

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