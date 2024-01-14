Турция продолжает удары по объектам КРП в Сирии и Ираке

Турецкая армия второй день подряд наносит удары по позициям Курдской рабочей партии (КРП) на севере Сирии и Ирака, сообщило министерство национальной обороны Турции в воскресенье, 14 января. КРП считается террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США.

По данным турецкого ведомства, всего были уничтожены 24 "цели". Собеседник агентства Anadolu уточняет, что речь идет о различных транспортных средствах, объектах критической инфраструктуры и "контрольных пунктах". Кроме того, атакам подверглись военные базы, склады оружия и материально-технического снабжения, пишет Anadolu.

Накануне Турция сообщила, что армия страны нанесла авиаудары по более чем 50 "террористическим объектам" на севере Ирака и Сирии. Анкара назвала это ответом на нападение на турецкую военную базу в Ираке, во время которой погибли девять турецких солдат.

Турция наносит удары по позициям КРП в ответ на взрыв в Анкаре

Турция активизировала свои операции против Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке осенью 2023 года - после взрыва бомбы в Анкаре, около турецкого министерства внутренних дел. Ответственность за атаку взяла на себя КРП. Анкара заявляла, что любые инфраструктурные и энергетические объекты КРП в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Курдская рабочая партия ведет борьбу с турецким государством с 1984 года. В ходе конфликта погибли уже десятки тысяч человек.

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