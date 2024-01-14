  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаТурция

Турция продолжает удары по объектам КРП в Сирии и Ираке

Даниил Сотников
15 января 2024 г.

Армия Турции продолжает наносить удары на севере Сирии и Ирака по целям, принадлежащим Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией.

https://p.dw.com/p/4bETi
Турецкий военный на границе с Ираком
Турецкий военный на границе с ИракомФото: Ozkan Bilgin/AA/picture alliance

Турецкая армия второй день подряд наносит удары по позициям Курдской рабочей партии (КРП) на севере Сирии и Ирака, сообщило министерство национальной обороны Турции в воскресенье, 14 января. КРП считается террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США.

По данным турецкого ведомства, всего были уничтожены 24 "цели". Собеседник агентства Anadolu уточняет, что речь идет о различных транспортных средствах, объектах критической инфраструктуры и "контрольных пунктах". Кроме того, атакам подверглись военные базы, склады оружия и материально-технического снабжения, пишет Anadolu.

Накануне Турция сообщила, что армия страны нанесла авиаудары по более чем 50 "террористическим объектам" на севере Ирака и Сирии. Анкара назвала это ответом на нападение на турецкую военную базу в Ираке, во время которой погибли девять турецких солдат.

Турция наносит удары по позициям КРП в ответ на взрыв в Анкаре

Турция активизировала свои операции против Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке осенью 2023 года -  после взрыва бомбы в Анкаре, около турецкого министерства внутренних дел. Ответственность за атаку взяла на себя КРП. Анкара заявляла, что любые инфраструктурные и энергетические объекты КРП в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Курдская рабочая партия ведет борьбу с турецким государством с 1984 года. В ходе конфликта погибли уже десятки тысяч человек.

Смотрите также:

Как иракские мигранты получают визы в Беларусь

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Основатель государства Мустафа Кемаль Ататюрк

100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турецкую Республику. Она должна была стать западной, современной, светской и мирной. Политика Турции при Эрдогане во многом противоречит реформам "праотца турок".
Политика29 октября 2023 г.