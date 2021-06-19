США сокращают военный контингент на Ближнем Востоке

США объявили о сокращении количества своих военных и подразделений ПВО на Ближнем Востоке. Из региона будут выведены восемь зенитно-ракетных комплексов Patriot вместе с обслуживающим персоналом, насчитывающим несколько сотен человек, сообщило американское издание The Wall Street Journal в пятницу, 18 июня. Некоторые подразделения переведут в другие страны, часть техники вернут в США для обслуживания, объяснило Минобороны Соединенных Штатов.
По данным неназванных собеседников издания, ЗРК Patriot будут вывезены из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, из саудовского королевства будет передислоцирован противоракетный комплекс наземного базирования THAAD. Пентагон не уточнил, куда могут быть переведены американские военные.
По словам представительницы Минобороны США Джессики Макналти, Соединенные Штаты "сохраняют в регионе мощную армейскую группировку, адекватную возможной угрозе", а планируемое сокращение военного присутствия не окажет "негативного влияния на интересы национальной безопасности". Если потребуется, Пентагон сможет быстро перебросить на Ближний Восток необходимые войска, подчеркнула Макналти.
США увеличивали контингент на фоне ухудшения отношений с Ираном
Противоракетный комплекс THAAD (фото из архива)
В 2018 году США при администрации Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной сделке с Ираном. В 2019 году на фоне обострения отношений с Ираном был увеличен американский военный контингент на Ближнем Востоке. В том числе, в Саудовскую Аравию были направлены два ЗРК Patriot, противоракетный комплекс THAAD и большое количество военнослужащих.
В начале 2021 года Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке" и повысил уровень обогащения урана. Новый президент США Джо Байден заявил, что возвращение за стол переговоров возможно только после того, как Иран прекратит обогащать уран. В марте глава Белого дома продлил режим санкций против Тегерана. В апреле Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов.
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8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
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Иран соблюдал условия сделки
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Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
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ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
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Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
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Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
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Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова