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Дроны атаковали две военные базы США в Ираке

Анастасия Аринушкина
20 октября 2023 г.

За последние сутки атакам подверглись уже четыре военные базы США в Ираке. Ранее вооруженные иракские группировки пригрозили атаками, если Вашингтон поддержит Израиль в борьбе против ХАМАС.

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Полиция в Ираке (фото из архива)
Полиция в Ираке (фото из архива)Фото: Mustafa Kerim/AA/picture alliance

Вечером в четверг, 19 октября, беспилотники атаковали авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака, где расположены американские войска, пишет Reuters. Дроны были сбиты ракетами, территория вокруг базы оцеплена, ведется поисковая операция, сообщили иракские военные.

О жертвах или материальном ущербе не сообщается. По данным иракской полиции, ракетному обстрелу также подверглась еще одна американская военная база неподалеку от Багдада.

За последние сутки атакам подверглись уже четыре военные базы в Ираке, на которых размещены американские войска. 18 октября в результате удара дронов было ранено несколько военных. Ранее несколько вооруженных иракских группировок, которые поддерживает Иран, пригрозили атаковать американские военные базы, если Вашингтон поддержит Израиль в его борьбе против террористической организации ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабной наземной операции в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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