Байден запросит у Конгресса помощь для Украины и Израиля

Джо Байден заявил, что США не могут допустить того, что добиваются "такие террористы, как ХАМАС, и такие тираны, как Путин". Президент США в пятницу, 20 октября, выступил с телеобращением, в котором объявил, что собирается запросить у Конгресса объемный пакет помощи для Украины и Израиля.

Байден отметил, что победа Украины и Израиля "жизненно важна для безопасности Америки", и потраченные на нее средства принесут "дивиденды" в течение жизни нескольких поколений. "ХАМАС и Путин представляют собой разные виды угроз. Но у них есть кое-что общее. Они хотят полностью уничтожить соседствующие с ними демократии", - подчеркнул президент США. По его словам, история учит нас тому, что "террористы, не заплатившие цену за свои деяния, и диктаторы, не поплатившиеся за свою агрессию, производят еще больше хаоса, разрушений и смертей".

"Беспрецедентная помощь" Израилю

Глава Белого дома отметил, что финансовый пакет будет содержать "беспрецедентную помощь" Израилю. "Мы позаботимся о том, чтобы любые другие враждебные силы в регионе знали, что Израиль сейчас сильнее, чем когда-либо ранее, и предотвратим расширение этого конфликта", - сказал он.

Кроме того, по словам президента, этот пакет должен гарантировать, чтобы Украина могла и дальше противостоять российской агрессии. Байден призвал Конгресс сделать все возможное, чтобы продолжать непрерывные поставки оружия на Украину. Он отметил, что США направляют Киеву вооружение со складов, а деньги, которые выделяет Конгресс, нужны, чтобы снова закупать оружие на склады, и это обеспечивает работой американские оружейные компании по всей стране.

В своей речи Байден не назвал сумму помощи, однако ранее СМИ сообщали о намерении его администрации запросить около 100 млрд долларов на военную помощь. Примерно 60 млрд долларов будут предназначаться для Украины, 14 млрд долларов - для поддержки Израиля. Также пакет предусматривает помощь Тайваню и другим союзникам США.

Байден призвал не отказываться от идеи двух государств

Президент США также заявил, что нельзя отказываться от идеи сосуществования Израиля и Палестины в виде двух государств. "Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире", - подчеркнул Джо Байден.

Он осудил всплеск антисемитизма и исламофобии на фоне палестино-израильского конфликта. "Сегодня еврейские семьи боятся, что на них могут напасть в школе или просто на улице за то, что они носят символы своей веры", - сказал Байден. Он также напомнил об убийстве в США шестилетнего мальчика палестинского происхождения, которое, вероятно, было совершено на почве ненависти.

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