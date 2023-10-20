Как ЦАХАЛ тренируется для наземной операции в Газе
В часе езды на машине от сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже 20 лет тренируется воевать в городских условиях: специально для этого на военной базе в кибуце Цеэлим в пустыне Негев был построен искусственный город "Баладия-Сити". На фотографиях и спутниковых снимках можно увидеть белые кварталы домов, похожие на плотную застройку сектора Газа.
Здесь есть здание мечети, больница и полностью обустроенные квартиры. На стенах - антиизраильские граффити. Среди западных вооруженных сил ЦАХАЛ считается армией, лучше всех подготовленной к ведению боевых действий в городских условиях.
"Израильские силы очень хорошо подготовлены, лучшие в мире в подобных вещах", - говорит DW эксперт по военной стратегии Британского университета Портсмута Фрэнк Ледвидж.
Но любая подготовка - это лишь попытка отдаленно воспроизвести ту реальность, с которой сейчас сталкивается Израиль на севере сектора Газа, настаивает в интервью DW военный эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling). "Это (бой в городских условиях. - Ред.) можно тренировать, но это не означает, что вам удастся избежать потерь как на своей, так и на другой стороне. Скорее в процессе вы учитесь, что это невозможно", - подчеркивает он. В секторе Газа практически невозможно отличить мирных жителей от боевиков ХАМАС - группировки, признанной ЕС, США и Германией террористической организацией.
Израиль построил в пустыне учебный город с белыми бетонными домами в 2004 году с помощью армии США. Здесь проходили обучение морские пехотинцы США и миротворцы ООН. С 2015 года немецкий бундесвер тоже направляет сюда свои силы кризисного реагирования и горнострелковые войска для обучения ведению боевых действий в городских условиях.
Система подземных тоннелей ХАМАС
Еще сильней ситуацию в Газе усложняет система тоннелей ХАМАС, охватывающая почти всю территорию сектора. В течение последних 20 лет террористы ХАМАС расширяли эту запутанную систему тоннелей, длина которой сейчас составляет 500 километров. Некоторые из проходов расположены на глубине до 30 метров, а в некоторых местах по ним можно даже проехать на автомобиле.
Израильская армия обнаруживала люки, через которые ХАМАС может быстро выводить на поверхность ракетные установки, чтобы вновь убрать их сразу после выстрела. Сами террористы в ходе городского боя также могут неожиданно появиться, а затем снова исчезнуть. Современная израильская разведывательная электроника под землей практически бесполезна, если только не удастся следить за тоннелями с помощью крошечных высокотехнологичных дронов.
Сложная задача найти руководителей ХАМАС
"Израильская армия постарается обнаружить как можно больше инфраструктуры ХАМАС, то есть опорные пункты в системе тоннелей, а также командный состав", - прогнозирует эксперт DGAP Мёллинг.
В последние годы террористической организации удавалось "очень успешно" скрывать местоположение своего руководства, но не исключено, что израильтяне получили наводку от своих агентов в секторе Газа.
"Но в таком случае мы возвращаемся к проблеме номер один: знание, где кто, еще не означает, что вы можете поймать его или ее в условиях, когда вам по сути приходится пробиваться через огромное количество живых щитов и нельзя просто стрелять по людям", - объясняет Мёллинг.
Мирные жители остаются беззащитными перед насилием
Бои в городских условиях всегда считались самой опасной и дорогостоящей операцией войны. Сотни тысяч мирных жителей остаются беззащитными перед насилием. "Солдатам приходится принимать решения за секунды или даже миллисекунды. И при этом они совершают ошибки. Этого невозможно избежать", - говорит немецкий эксперт по безопасности Мёллинг.
Американский военный эксперт по ведению боевых действий в городских условиях Джон Спенсер в интервью немецкому журналу Der Spiegel указывает на политические последствия, которые наземная операция с городскими боями может иметь для Израиля. "Живые щиты и заложники очень затрудняют продвижение", - подчеркивает Спенсер, преподающий в Военной академии США в Вест-Пойнте. "Их судьба оказывает сильное влияние на то, как международное сообщество воспримет операцию", - говорит майор армии США.
Сравнение с Мариуполем и Мосулом
Спенсер исходит из подхода "сражаться квартал за кварталом, дом за домом, тоннель за тоннелем". При этом он не может вспомнить другую войну, "в которой такое количество заложников использовалось в качестве живого щита, разменной монеты или тактического средства".
Войну, которая угрожает Газе, лучше всего можно сравнить с боевыми действиями в украинском городе Мариуполь или с битвой за Мосул между иракскими вооруженными силами и террористами из ИГИЛ в 2016 и 2017 годах.
В секторе Газа за реальными боевыми действиями следует битва за картинку для общественности: в какой степени Израиль сможет избежать гибели невинных людей, и не в последнюю очередь смерти почти 200 израильских и иностранных заложников, находящихся в руках ХАМАС?
"Израиль выиграет тактическую битву", - предсказывает в разговоре с DW эксперт по военной стратегии Британского университета Портсмута Фрэнк Ледвидж. "Существует высокая вероятность того, что армия захватит сектор Газа и победит ХАМАС на земле и под землей", - считает он.
Решающую роль сыграет разведка в районе боевых действий. "То, что вы видите на своих экранах, - это лишь лицевая сторона происходящего", - подчеркивает Ледвидж.
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