Как ЦАХАЛ тренируется для наземной операции в Газе

ЦАХАЛ считается одной из армий, наиболее подготовленных для ведения боевых действий в городе . Как эта подготовка скажется на наземной операции в Газе?

В часе езды на машине от сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже 20 лет тренируется воевать в городских условиях: специально для этого на военной базе в кибуце Цеэлим в пустыне Негев был построен искусственный город "Баладия-Сити". На фотографиях и спутниковых снимках можно увидеть белые кварталы домов, похожие на плотную застройку сектора Газа.

Здесь есть здание мечети, больница и полностью обустроенные квартиры. На стенах - антиизраильские граффити. Среди западных вооруженных сил ЦАХАЛ считается армией, лучше всех подготовленной к ведению боевых действий в городских условиях.

Тренировочный "город" "Баладия-сити" Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

"Израильские силы очень хорошо подготовлены, лучшие в мире в подобных вещах", - говорит DW эксперт по военной стратегии Британского университета Портсмута Фрэнк Ледвидж.

Но любая подготовка - это лишь попытка отдаленно воспроизвести ту реальность, с которой сейчас сталкивается Израиль на севере сектора Газа, настаивает в интервью DW военный эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг (Christian Mölling). "Это (бой в городских условиях. - Ред.) можно тренировать, но это не означает, что вам удастся избежать потерь как на своей, так и на другой стороне. Скорее в процессе вы учитесь, что это невозможно", - подчеркивает он. В секторе Газа практически невозможно отличить мирных жителей от боевиков ХАМАС - группировки, признанной ЕС, США и Германией террористической организацией.

Израиль построил в пустыне учебный город с белыми бетонными домами в 2004 году с помощью армии США. Здесь проходили обучение морские пехотинцы США и миротворцы ООН. С 2015 года немецкий бундесвер тоже направляет сюда свои силы кризисного реагирования и горнострелковые войска для обучения ведению боевых действий в городских условиях.

Система подземных тоннелей ХАМАС

Еще сильней ситуацию в Газе усложняет система тоннелей ХАМАС, охватывающая почти всю территорию сектора. В течение последних 20 лет террористы ХАМАС расширяли эту запутанную систему тоннелей, длина которой сейчас составляет 500 километров. Некоторые из проходов расположены на глубине до 30 метров, а в некоторых местах по ним можно даже проехать на автомобиле.

Подземный тоннель контрабандистов в секторе Газа (фото из архива) Фото: picture alliance/landov

Израильская армия обнаруживала люки, через которые ХАМАС может быстро выводить на поверхность ракетные установки, чтобы вновь убрать их сразу после выстрела. Сами террористы в ходе городского боя также могут неожиданно появиться, а затем снова исчезнуть. Современная израильская разведывательная электроника под землей практически бесполезна, если только не удастся следить за тоннелями с помощью крошечных высокотехнологичных дронов.

Сложная задача найти руководителей ХАМАС

"Израильская армия постарается обнаружить как можно больше инфраструктуры ХАМАС, то есть опорные пункты в системе тоннелей, а также командный состав", - прогнозирует эксперт DGAP Мёллинг.

Военный эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Кристиан Мёллинг Фото: DGAP

В последние годы террористической организации удавалось "очень успешно" скрывать местоположение своего руководства, но не исключено, что израильтяне получили наводку от своих агентов в секторе Газа.

"Но в таком случае мы возвращаемся к проблеме номер один: знание, где кто, еще не означает, что вы можете поймать его или ее в условиях, когда вам по сути приходится пробиваться через огромное количество живых щитов и нельзя просто стрелять по людям", - объясняет Мёллинг.

Мирные жители остаются беззащитными перед насилием

Бои в городских условиях всегда считались самой опасной и дорогостоящей операцией войны. Сотни тысяч мирных жителей остаются беззащитными перед насилием. "Солдатам приходится принимать решения за секунды или даже миллисекунды. И при этом они совершают ошибки. Этого невозможно избежать", - говорит немецкий эксперт по безопасности Мёллинг.

Американский военный эксперт по ведению боевых действий в городских условиях Джон Спенсер в интервью немецкому журналу Der Spiegel указывает на политические последствия, которые наземная операция с городскими боями может иметь для Израиля. "Живые щиты и заложники очень затрудняют продвижение", - подчеркивает Спенсер, преподающий в Военной академии США в Вест-Пойнте. "Их судьба оказывает сильное влияние на то, как международное сообщество воспримет операцию", - говорит майор армии США.

Сравнение с Мариуполем и Мосулом

Спенсер исходит из подхода "сражаться квартал за кварталом, дом за домом, тоннель за тоннелем". При этом он не может вспомнить другую войну, "в которой такое количество заложников использовалось в качестве живого щита, разменной монеты или тактического средства".

Войну, которая угрожает Газе, лучше всего можно сравнить с боевыми действиями в украинском городе Мариуполь или с битвой за Мосул между иракскими вооруженными силами и террористами из ИГИЛ в 2016 и 2017 годах.

В секторе Газа за реальными боевыми действиями следует битва за картинку для общественности: в какой степени Израиль сможет избежать гибели невинных людей, и не в последнюю очередь смерти почти 200 израильских и иностранных заложников, находящихся в руках ХАМАС?

"Израиль выиграет тактическую битву", - предсказывает в разговоре с DW эксперт по военной стратегии Британского университета Портсмута Фрэнк Ледвидж. "Существует высокая вероятность того, что армия захватит сектор Газа и победит ХАМАС на земле и под землей", - считает он.

Решающую роль сыграет разведка в районе боевых действий. "То, что вы видите на своих экранах, - это лишь лицевая сторона происходящего", - подчеркивает Ледвидж.

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