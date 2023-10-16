В секторе Газа удерживаются почти 200 израильских заложников

Число заложников, захваченных палестинской террористической группировкой ХАМАС в Израиле, больше, чем предполагалось ранее. "Мы проинформировали семьи 199 похищенных", - заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в понедельник, 16 октября. Усилия по их возвращению из сектора Газа являются "высшим приоритетом", добавил представитель ЦАХАЛ. В прошлый раз официальные лица Израиля заявляли, что боевики ХАМАС взяли в заложники не менее 150 человек, в том числе граждан других стран.

Погибли почти 300 израильских военных

По словам Хагари, израильские вооруженные силы продолжают получать секретную информацию о заложниках в секторе Газа и находятся в контакте с их семьями. Кроме того, представитель ЦАХАЛ сообщил, что в ходе продолжающейся десять дней войны погиб 291 израильский военнослужащий, о чем были проинформированы родственники.

Одновременно представитель израильской армии в очередной раз призвал мирных жителей Газы эвакуироваться на юг сектора и указал на безопасные коридоры. Он заявил, что Израиль продолжает наступление на сектор Газа с целью уничтожения террористов. Сектор Газа находится в главном фокусе боевых действий Израиля и необходимо готовиться к "тому, что война будет длиться долго", добавил он.

По данным ООН, из-за начавшихся боевых действий между ХАМАС и Израилем свои дома были вынуждены покинуть около миллиона жителей сектора Газа. Армия обороны Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на атаку боевиков 7 октября. По сообщениям из различных источников, боевики ХАМАС пытались воспрепятствовать эвакуации, в том числе блокируя дороги. В ЦАХАЛ обвинили движение, признанное террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, в использовании мирных жителей в качестве живого щита. В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли более 1300 человек, пишут израильские СМИ. Из-за ответных ударов Израиля по Газе погибли более 2600 человек, указала палестинская сторона.

СМИ ФРГ: Канцлер Германии может приехать в Израиль

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) может 17 октября посетить Израиль. Об этом со ссылкой на правительственные источники в Берлине сообщают целый ряд немецких СМИ, в том числе dpa, Bild, Die Welt и n-tv. Официального подтверждения ведомства федерального канцлера пока не поступало. Утром 17 октября Шольц встретится в Берлине с королем Иордании Абдаллой II, а затем вылетит на Ближний Восток, пишет dpa.

Тем самым в Израиль, уже десятый день ведущий войну против ХАМАС, может приехать уже второй высокопоставленный представитель Германии. В пятницу, 13 октября, эту страну посетила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

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