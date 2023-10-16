ЦАХАЛ: Причина отсрочки наземной операции - эвакуация людей

Проведение операции в секторе Газа откладывается не из-за погоды, а чтобы позволить жителям эвакуироваться, заявили в ЦАХАЛ.

Неблагоприятная погода, наблюдаемая в Израиле, не влияет на планы проведения наземной операции в секторе Газа, заявил официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье, 15 октября. По словам спикера, одна из основных причин отсрочки - желание Израиля "позволить большему количеству мирных жителей сектора Газа эвакуироваться на юг с его северных районов, где планируется проведение операции.

Представитель ЦАХАЛ также призвал оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев на своей границе с сектором Газа:Мы не заинтересованы в причинении вреда невинным, особенно женщинам, детям или пожилым людям". По его словам, цель ЦАХАЛ - "уничтожить ХАМАС и наказать его" за масштабную атаку на Израиль, совершенную 7 октября.

По данным ЦАХАЛ, из города Газа на юг по состоянию на 15 октября эвакуировались как минимум 600 тысяч палестинцев. Ранее Израиль призвал к эвакуации 1,1 млн человек из северных территорий сектора Газа, предупредив их о скором начале боевых действий.

Палестинцы опасаются уменьшения территории сектора Газа

Контролирующая регион группировка ХАМАС требует жителей не подчиняться требованиям израильских военных и не покидать свои места жительства, заявляя, что это элемент "психологической войны" со стороны Израиля в попытке оккупировать территории. Воззвания к палестинцам оставаться в своих городах частично поддерживает и Египет, закрывавший единственный КПП на границе с сектором Газа в первые дни эскалации палестино-израильского конфликта после атак ХАМАС.

Израиль нередко указывал на то, что ХАМАС использует мирных граждан в качестве живого щита, располагая свои военные объекты в непосредственной близости от гражданских строений и домов в секторе Газа. Однако противники эвакуации опасаются того, что палестинцы, покинувшие свои места жительства, могут столкнуться с проблемами при возвращении на них даже после окончания операции, так как израильские военные могут пересмотреть режим контроля этих территорий.

Официальный Израиль не подтверждает такие планы, но заместитель премьер-министра страны Гидеон Саар 14 октября высказал в эфире израильского телевидения предположение о том, что после проведения операции Израиль может создать на севере и востоке сектора Газа "зоны безопасности", в которые будет запрещен вход. Об этом сообщил израильский портал Haaretz со ссылкой на эфир канала Keshet 12.

Согласно цитате, Саар отметил, что идея о "зонах безопасности" в секторе Газа - его личное мнение. Но он добавил, что конец операции ЦАХАЛ против ХАМАС должен подать окружающим ясный сигнал - "любой, кто начинает против Израиля войну, должен потерять свои территории".

ЦАХАЛ верит в неотвратимость наказания для ХАМАС

Ликвидация террористической группировки ХАМАС, ответственной за масштабную атаку на Израиль 7 октября, является "большой и трудной целью", указал представитель ЦАХАЛ Шаликар. Однако он привел в пример трагический случай атаки радикальных исламистов на спортсменов сборной Израиля во время Олимпийских игр в 1972 году в Мюнхене.

По его словам, все причастные к этому нападению лица впоследствии были привлечены к ответственности, и то же самое произойдет со всеми причастными к произошедшим атакам на Израиль.

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