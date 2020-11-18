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Махмуд Аббас

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Новости

12 ноября 2023 г.

Аббас объявил о готовности ПНА провести "всеобщие выборы"

5 ноября 2023 г.

Блинкен - против вытеснения палестинцев из сектора Газа

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Контекст

Израильские военные на границе с сектором Газа, 20 октября 2023 года

5 сценариев в секторе Газа. Что будет после свержения ХАМАС?

5 сценариев в секторе Газа. Что будет после свержения ХАМАС?

Армия Израиля готовится к наступлению на сектор Газа. Заявленная цель - уничтожение ХАМАС. Но что будет в Газе дальше?
Конфликты27 октября 2023 г.
Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас

Канцлер ФРГ не должен позволять отрицать Холокост

Канцлер ФРГ не должен позволять отрицать Холокост

Манипуляции на тему Холокоста не должны оставаться без ответа в Германии, уверена Сара Юдит Хофман.
Сара Юдит Хофман
Сара Юдит Хофман
Комментарий
Политика17 августа 2022 г.
Бени Ганц

Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА

Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА

Бени Ганц обсудил с Махмудом Аббасом вопросы безопасности и развития экономики.
Политика30 августа 2021 г.
Пожарные в Тель-Авиве убирают улицы в районе попадания ракеты, выпущенный по городу из сектора Газа, 15 мая 2021 года

Байден выразил поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС

Байден выразил поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС

Президент США созвонился 15 мая с премьером Израиля Нетаньяху и главой Палестинской национальной автономии Аббасом.
Политика16 мая 2021 г.
Махмуд Аббас

ЕС разочарован отменой выборов в Палестинской автономии

ЕС разочарован отменой выборов в Палестинской автономии

Глава ПНА Аббас не будет проводить всеобщие выборы, пока в них не гарантируют участие жителей Восточного Иерусалима.
Политика30 апреля 2021 г.
Главы МИД Бахрейна и Израиля Абдель Латифь бен Рашед аз-Заяни и Габи Ашкенази и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Ави Берковиц

Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств

Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств

После установления дипотношений глава бахрейнского МИДа совершил первый официальный визит в Израиль.
Политика18 ноября 2020 г.
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