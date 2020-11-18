Махмуд Аббас

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Новости
12.11.2023
12 ноября 2023 г.
Аббас объявил о готовности ПНА провести "всеобщие выборы"
05.11.2023
5 ноября 2023 г.
Блинкен - против вытеснения палестинцев из сектора Газа
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Контекст
5 сценариев в секторе Газа. Что будет после свержения ХАМАС?
5 сценариев в секторе Газа. Что будет после свержения ХАМАС?
Армия Израиля готовится к наступлению на сектор Газа. Заявленная цель - уничтожение ХАМАС. Но что будет в Газе дальше?
Конфликты
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Канцлер ФРГ не должен позволять отрицать Холокост
Канцлер ФРГ не должен позволять отрицать Холокост
Манипуляции на тему Холокоста не должны оставаться без ответа в Германии, уверена Сара Юдит Хофман.
Сара Юдит Хофман
Комментарий
Политика
17.08.2022
17 августа 2022 г.
Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА
Министр обороны Израиля встретился с главой ПНА
Бени Ганц обсудил с Махмудом Аббасом вопросы безопасности и развития экономики.
Политика
30.08.2021
30 августа 2021 г.
Байден выразил поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС
Байден выразил поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС
Президент США созвонился 15 мая с премьером Израиля Нетаньяху и главой Палестинской национальной автономии Аббасом.
Политика
16.05.2021
16 мая 2021 г.
ЕС разочарован отменой выборов в Палестинской автономии
ЕС разочарован отменой выборов в Палестинской автономии
Глава ПНА Аббас не будет проводить всеобщие выборы, пока в них не гарантируют участие жителей Восточного Иерусалима.
Политика
30.04.2021
30 апреля 2021 г.
Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств
Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств
После установления дипотношений глава бахрейнского МИДа совершил первый официальный визит в Израиль.
Политика
18.11.2020
18 ноября 2020 г.
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