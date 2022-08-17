 Комментарий: Канцлер ФРГ не должен позволять на немецкой земле отрицать Холокост | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.08.2022

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Германия

Комментарий: Канцлер ФРГ не должен позволять на немецкой земле отрицать Холокост

Манипуляции на тему Холокоста не должны оставаться без ответа в Германии. Запоздалая реакция Олафа Шольца показывает, что с немецкой культурой памяти что-то не так, пишет Сара Юдит Хофман.

Канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас

Канцлер Германии Олаф Шольц заметно разгневан, но не отвечает на вызывающую реплику Аббаса

В лучшем случае, отсутствие немедленной реакции Олафа Шольца (Olaf Scholz) на обвинение в адрес Израиля в Холокосте палестинцев можно описать как полную беспомощность. Канцлер смотрит прямо перед собой, заметно разгневан, но ни одно слово не сходит с его губ, когда Махмуд Аббас провоцирует его следующим высказыванием: "Израиль с 1947 года и до сегодняшнего дня совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах. 50 массовых расправ, 50 Холокостов". Сразу после этого пресс-секретарь Шольца заканчивает пресс-конференцию, политики пожимают друг другу руки.

Совершенно ясно одно: канцлер Германии не должен позволять гостю на немецкой земле отрицать Холокост, релятивизировать его или каким-либо образом очернять память о самом страшном преступлении в истории человечества. Холокост - и об этом, очевидно, должны помнить в Германии - был спланирован в Берлине. Национал-социалистическая Германия виновата в убийстве шести миллионов евреев. И по сей день чтить память жертв является обязанностью правительства ФРГ.

Сара Юдит Хофман, обозреватель DW

Сара Юдит Хофман

Что происходит с немецкой культурой памяти?

Но очевидно, что с немецкой культурой памяти что-то не так. Нет другого способа объяснить, почему Олаф Шольц сохранил присутствие духа, когда недавно речь зашла об использовании слова "апартеид". Термин, который в отношении палестинцев является весьма спорным и который израильское правительство неоднократно осуждало как антисемитский - последний раз в связи с докладом международной правозащитной организации Amnesty International. Термин, который вызывает противоречивые обсуждения в интеллектуальных кругах Израиля, США и, в том числе, Германии. Было важно, что канцлер тогда подчеркнул - он и правительство Германии не принимают слово "апартеид". Очевидно, Шольц был хорошо подготовлен в этом отношении.

Но как может быть, чтобы он не ожидал, что Аббас, возможно, проведет сравнение с Холокостом? В конце концов, это не первый раз, когда глава Палестинской национальной автономии пытается привлечь к себе внимание провокационными и неприемлемыми заявлениями. И здесь становится очевидным вопиющее недоразумение. Федеральное правительство Германии не обязательно должно комментировать термины, которые используются в контексте ближневосточного конфликта в крайне спорном ключе - причем, используются не только многими палестинцами, помимо Аббаса, но и известными правозащитными организациями. Однако когда речь заходит о памяти о Холокосте, это нарушение "красной линии". В этом случае у Германии есть ее обязательства - и она не может молчать. Тот факт, что Олаф Шольц не выступил с немедленным опровержением слов Аббаса, нанес огромный ущерб репутации Германии, причем не только в Израиле, и не может быть оправдан ничем.

После пресс-конференции канцлер написал в Twitter: "Я глубоко возмущен не поддающимися описанию заявлениями палестинского лидера Махмуда Аббаса. Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста нетерпима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста". Но это заявление прозвучало слишком поздно. Скандал уже достиг Израиля, добавив остроты в и без того уже напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Яир Лапид, который сам является сыном людей, переживших Холокост, уже заявил в Твиттере по поводу Аббаса: "История никогда не простит его".

Аббас не представляет всех палестинцев

Слова Аббаса не стоит комментировать: они постыдны и отвратительны. И, прежде всего, они вредят палестинцам, которые заслужили право выбирать тех, кто представляет их интересы в мире (напомним, что последние демократические выборы прошли 16 лет назад). Они также заслужили главу Палестинской администрации, готового отстаивать интересы своего народа методами дипломатии. Так, Аббас мог бы позаботиться о том, чтобы после пресс-конференции была обсуждена гибель пятерых детей в Секторе Газа несколько дней назад -  гибель в результате израильского авианалета, а не попадания отклонившейся от цели ракеты боевиков "Исламского джихада", как первоначально утверждали израильские власти. Вместо этого Аббас осквернил память жертв Холокоста и вместе с ними - репутацию палестинцев, которые никогда не стали бы релятивизировать Холокост. И которые и себе, и израильтянам больше всего желают наступления мира.

Автор Сара Юдит Хофман, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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